Калач с гусем: что за новый туристический аттракцион открылся в Коломне

Для тех, кто любит гастрономические открытия и необычные блюда, поездка в подмосковный город может стать настоящим открытием.

Коломна, уютно расположившаяся в Московской области, славится не только своей историей, но и уникальным гастрономическим символом — коломенским калачом.

Кафе-музей «Калачная» предлагает попробовать это древнее лакомство, причем в самых разнообразных начинках, самая популярная из которых — с гусем. Но стоит ли игра свеч, и оправдывает ли цена ожидания?

«Калачная»: история, мастер-класс и… очереди

«Калачная» — это не просто кафе, а целый музей, где можно узнать об истории коломенских калачей, их связи с крылатыми выражениями вроде «тертый калач» и «дойти до ручки». Желающие могут даже попасть на мастер-класс.

Однако, как отмечает автор блога "Петров.Путешествия", попасть на экскурсию и мастер-класс может быть непросто — места разбирают заранее.

“Если вы хотите полноценного знакомства с коломенским калачом — позаботьтесь заранее”, — советует он.

Калач — это булка из пресного теста в форме замка с ручкой, которую не едят. А “живот” калача, мягкая пышная часть, в Коломне щедро начиняется.

Калачи с начинкой: от гуся до свинины

В «Калачной» предлагают несколько видов калачей: пустые (пшеничные и ржано-пшеничные) и с начинками.

Наибольшей популярностью, судя по заказам, пользуется калач с тушеным гусем — за 350 рублей. Также в меню представлены варианты с индейкой (330 руб.), свининой (300 руб.) и говядиной (330 руб.).

Обычно туристы, не будучи уверенными, ели ли они когда-либо гуся в таком виде, решаются попробовать именно этот вариант.

«Тесто не самое вкусное, но гусь — хорош!»: честный отзыв

“Тесто, признаюсь честно, не самое вкусное. Итак, тесто, признаюсь честно, не самое вкусное. Просто хлеб”, — делится своим впечатлением путешественник.

Пресное тесто не обладает выдающимся вкусом. А вот начинка — гусь — приятно радует.

Однако, начинка может показаться туристам суховатой.

“Добавить бы в этот калач какой-нибудь соус, ломтик помидора или соленого огурца — и вот, пожалуйста. Получился бы наш традиционный русский фастфуд, вкусный, сытный и скрепный”, — размышляют посетители.

«Туристический аттракцион» или сытный перекус?

“Вот был бы он не много побольше… Тем более, за такую цену: 350 рублей — это немало за небольшую булку с мясом”, — написано в отзывах.

Многие называют коломенский калач скорее “туристическим аттракционом”, чем вкусным перекусом. Но зато можно подробно узнать историю калачей.