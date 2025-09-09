Калач с гусем: что за новый туристический аттракцион открылся в Коломне

Коломна, уютно расположившаяся в Московской области, славится не только своей историей, но и уникальным гастрономическим символом — коломенским калачом.
Кафе-музей «Калачная» предлагает попробовать это древнее лакомство, причем в самых разнообразных начинках, самая популярная из которых — с гусем. Но стоит ли игра свеч, и оправдывает ли цена ожидания?
«Калачная»: история, мастер-класс и… очереди
«Калачная» — это не просто кафе, а целый музей, где можно узнать об истории коломенских калачей, их связи с крылатыми выражениями вроде «тертый калач» и «дойти до ручки». Желающие могут даже попасть на мастер-класс.
Однако, как отмечает автор блога "Петров.Путешествия", попасть на экскурсию и мастер-класс может быть непросто — места разбирают заранее.
“Если вы хотите полноценного знакомства с коломенским калачом — позаботьтесь заранее”, — советует он.
Калач — это булка из пресного теста в форме замка с ручкой, которую не едят. А “живот” калача, мягкая пышная часть, в Коломне щедро начиняется.
Калачи с начинкой: от гуся до свинины
В «Калачной» предлагают несколько видов калачей: пустые (пшеничные и ржано-пшеничные) и с начинками.
Наибольшей популярностью, судя по заказам, пользуется калач с тушеным гусем — за 350 рублей. Также в меню представлены варианты с индейкой (330 руб.), свининой (300 руб.) и говядиной (330 руб.).
Обычно туристы, не будучи уверенными, ели ли они когда-либо гуся в таком виде, решаются попробовать именно этот вариант.
«Тесто не самое вкусное, но гусь — хорош!»: честный отзыв
“Тесто, признаюсь честно, не самое вкусное. Итак, тесто, признаюсь честно, не самое вкусное. Просто хлеб”, — делится своим впечатлением путешественник.
Пресное тесто не обладает выдающимся вкусом. А вот начинка — гусь — приятно радует.
Однако, начинка может показаться туристам суховатой.
“Добавить бы в этот калач какой-нибудь соус, ломтик помидора или соленого огурца — и вот, пожалуйста. Получился бы наш традиционный русский фастфуд, вкусный, сытный и скрепный”, — размышляют посетители.
«Туристический аттракцион» или сытный перекус?
“Вот был бы он не много побольше… Тем более, за такую цену: 350 рублей — это немало за небольшую булку с мясом”, — написано в отзывах.
Многие называют коломенский калач скорее “туристическим аттракционом”, чем вкусным перекусом. Но зато можно подробно узнать историю калачей.
"А я думал это крендель! Именно такая мысль звучит в голове у многих после посещения коломенского музея/дегустационного зала "Калачная". А на самом деле крендель и калач — это совершенно разные вещи!", — пишет один из посетителей.