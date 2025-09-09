Один общий и очень милый нюанс: что связывает Зеленоградск и Петербург

Кошки в этих городах — не просто домашние питомцы, а настоящие символы городов и их культурных особенностей.

В России составили рейтинг городов, где больше всего любят и заботятся о кошках. На первом месте оказался Зеленоградск, а на втором — Санкт-Петербург.

В этих городах особенная любовь к хвостатым горожанам, история и городская жизнь с ними тут же переплетены особенно тщательно.

Зеленоградск — город котов с историей

В Зеленоградске кошки стали настоящими героями. Много лет назад именно они спасли запасы продовольствия города от крыс.

В Зеленоградске есть целый сквер под названием « Котофейня » , где животных кормят и ухаживают за ними.

А музей «Мурариум» — настоящий клад для любителей кошачьей тематики. В его экспозиции более 4500 экспонатов, посвященных кошкам, пишет Российская газета.

Санкт-Петербург и знаменитые коты Эрмитажа

Второй в списке — Санкт-Петербург, во многом благодаря знаменитому коту Эрмитажа. Этих пушистых охранников музея знают далеко за пределами города, пишет Горбилет.

Коты живут в теплых подвалах, у каждого своя миска и даже лежанка. Здесь даже празднуют День эрмитажного кота с 2005 года.

В Петербурге установлены памятники кошкам. Например, на Васильевском острове есть скульптура лабораторного кота, сделанная американскими научными открытиями.

На Невском проспекте у Елисеевского магазина можно увидеть памятник коту Елисею, а напротив — кошке Василисе. Туристы с удовольствием бросают монетки этим кошачьим символам, надеясь на удачу.

Другие города с кошачьим статусом

Тюмень тоже считается городом котов, там построен сквер и установлены памятники в их честь.

В Казани на улице Баумана стоит памятник коту, ставший брендом города.

В Воронеже популярность кошек связана с известным мультфильмом «Котёнок с улицы Лизюкова» — героя увековечили памятником.

Йошкар-Ола завершает список «кошачьих» городов памятником Йошкиному коту, который также стал символом и украшением города.

Рост числа домашних питомцев в России

По данным последней переписи, поголовье домашних кошек в России растет. Сегодня по всей стране их почти 50 миллионов, пишет vetandlife.ru.

Больше всего кошек — в городах с населением до 100 тысяч человек, но и в крупных городах питомцев становится больше.