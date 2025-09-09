Заберет товар и вернет деньги: в Госдуме решили бороться с неправильными ценниками в магазинах

В Госдуму внесли законопроект о принципе «честного чека», он должен упростить жизнь покупателям и заставить магазины быть честнее с ценами.
Что такое «честный чек»?
Идея очень проста: если на кассе цена товара оказалась выше, чем на ценнике, покупатель получает этот товар бесплатно. Это подарок магазина покупателю при ошибке с ценой, пишут Риа Новости.
Часто кассовая цена оказывается выше, и люди просто переплачивают или теряют время на жалобы и разбирательства.
Кроме того, если покупатель все же оплатил товар по завышенной цене, он сможет требовать вернуть переплаченную сумму без необходимости возвращать сам товар.