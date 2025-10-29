Забытая Болотная улица: чем запомнилось 29 октября в истории Петербурга

Две крайности одного дня.

29 октября — дата, которая в истории Санкт-Петербурга отмечена событиями, отражающими как социальные контрасты, так и политические потрясения.

В этот день открывались первые учреждения для бездомных и принимались судьбоносные решения о вооруженном восстании.

1899: Первый ночлежный дом Петербурга

29 октября 1899 года на Екатерининском канале открыл свои двери Первый городской ночлежный дом. Проблема бездомности в Петербурге XIX века стояла остро, и изначально ею занималась полиция.

Именно по её инициативе в 60-х годах XIX века начали появляться временные помещения для ночевки, которые арендовались за счет благотворительных взносов.

Открытие Первого городского ночлежного дома стало важным шагом в системной помощи обездоленным горожанам.

1917: Как Ленин убедил ЦК РСДРП(б) начать вооруженное восстание

29 октября 1917 года (по новому стилю) в небольшом доме на улице Болотной, 13, прошло расширенное заседание ЦК РСДРП(б).

На этом собрании было принято историческое решение о вооруженном восстании. В заседании участвовало 25 человек, и докладчиком был сам В. И. Ленин.

В ходе продолжительных дебатов, далеко не все участники поддержали идею немедленного восстания. За вооруженное выступление проголосовало 19 человек, четверо воздержались.

«И только двое (Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев) по-прежнему выступали против», — отмечает история.

На этом же заседании был избран партийный центр для непосредственного руководства восстанием, что заложило основу для событий, которые вскоре перевернули всю страну.