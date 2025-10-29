Городовой / Общество / Кому и как теперь помогут с ипотекой: Петербург уточнил порядок выплат семьям с детьми
Кому и как теперь помогут с ипотекой: Петербург уточнил порядок выплат семьям с детьми

Опубликовано: 29 октября 2025 10:00
Global Look Press / Vladimir Baranov

Единовременная выплата в 550 тысяч рублей будет предоставляться дополнительно к федеральной в 450 тысяч рублей.

Власти Санкт-Петербурга проинформировали о корректировках в порядке предоставления выплат семьям с детьми, направленных на уменьшение задолженности по жилищным кредитам.

Семьи, в которых появляется третий или следующий ребёнок с 1 января 2025 по 31 декабря 2027 года, смогут получить до 550 тысяч рублей для частичного погашения ипотеки. Получатели должны иметь постоянную регистрацию в Петербурге.

Данная городская выплата станет дополнительной к федеральной поддержке в размере 450 тысяч рублей. Информацию об утверждении изменений распространила пресс-служба городской администрации.

Ранее обсуждалась инициатива о включении периода ухода за ребёнком в страховой трудовой стаж. Изменения могут увеличить финансовую поддержку молодых родителей.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
