Зонтики наготове: дожди накроют Петербург в среду и четверг

В Петербурге к вечеру в среду возможны кратковременные осадки. На это обратил внимание Михаил Леус, представляющий центр погоды «Фобос». По его словам, сейчас город находится под воздействием большой зоны низкого давления и плотных облаков.
В дневное время температура воздуха в Петербурге составит от +6 до +8 градусов, а в Ленинградской области — от +4 до +9 градусов. Ожидается южный ветер скоростью 3-8 метров в секунду.
В ночь на четверг также возможны непродолжительные дожди, однако днем существенных осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха ночью будет в пределах +4…+6 градусов, днём — от +7 до +9 градусов.
Ранее сообщалось, что Петербург надвигает Скандинавский циклон, который принесет похолодание.