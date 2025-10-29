Городовой / Общество / Зонтики наготове: дожди накроют Петербург в среду и четверг
Зонтики наготове: дожди накроют Петербург в среду и четверг

Опубликовано: 29 октября 2025 04:51
В Петербурге днём ожидается от +6 до +8 градусов, в Ленинградской области прогнозируется от +4 до +9 градусов.

В Петербурге к вечеру в среду возможны кратковременные осадки. На это обратил внимание Михаил Леус, представляющий центр погоды «Фобос». По его словам, сейчас город находится под воздействием большой зоны низкого давления и плотных облаков.

В дневное время температура воздуха в Петербурге составит от +6 до +8 градусов, а в Ленинградской области — от +4 до +9 градусов. Ожидается южный ветер скоростью 3-8 метров в секунду.

В ночь на четверг также возможны непродолжительные дожди, однако днем существенных осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха ночью будет в пределах +4…+6 градусов, днём — от +7 до +9 градусов.

Ранее сообщалось, что Петербург надвигает Скандинавский циклон, который принесет похолодание.

Автор:
Юлия Аликова
