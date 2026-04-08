Правила посадки капусты: 4 премудрости для крепкой рассады - кто их знает, без кочанов не останется

Как вырастить рассаду капусты, чтобы не желтела и не вытягивалась

Даже опытные огородники, которые собаку съели на выращивании томатов и перцев, не всегда могут вырастить качественную рассаду капусты. То она вытягивается, то желтеет без видимой причины, то чахнет прямо на глазах. Автор канала «В саду у Валентинки» утверждает: всё это можно предотвратить, вырастить крепкую рассаду даже без фитолампы и сложных подкормок. Достаточно усвоить четыре правила, которые сама автор назвала "премудростями".

Премудрость первая: короткое "детство"

Вопреки расхожему мнению, рассаду капусты не нужно долго выращивать. Оптимальные сроки рассадного периода: 35–45 дней.

Пересаживать в открытый грунт растения нужно, когда у них появится 5–6 настоящих листьев. Держать дольше, в домашнем тепле — только вредить: капуста начинает перерастать, вытягиваться. Чем моложе рассада, чем меньше длилось ее "детство", тем быстрее она приживется на новом месте.

Премудрость вторая: холод и свет

Капуста — культура холодостойкая. Оптимальная для капусты температура:

для прорастания семян — +18...+20C (3–5 дней)

после появления всходов — +15...+18C



Капуста не любит жару. Это растение — настоящий водохлёб, оно непрерывно испаряет влагу. Чем выше температура, тем активнее работают устьица, тем больше энергии тратится на дыхание и испарение. В прохладе же растение бережёт силы и направляет их на собственный рост.

Световой режим не менее важен. При раннем посеве (конец марта — начало апреля) без досветки не обойтись:

первая фаза — досветка до 14–15 часов в сутки

затем — постепенное сокращение светового дня

Премудрость третья: пикировка во вред

Автор канала уверена: пикировка капусте не нужна. И даже вредна. От нее лучше отказаться, поскольку:

рассада капусты слабая и склонна к вытягиванию

восстановление после пикировки проходит медленно

особенно тяжело переносят процедуру ранние сорта

корневая система у капусты и так поверхностная — дополнительные повреждения ни к чему

Гораздо эффективнее сразу сеять семена в индивидуальную тару. Идеальный вариант — горшки или стаканы объёмом от 300 мл. Причём тару лучше выбирать поглубже — это позволит сформироваться более длинному корешку. Допустимо выращивание и в кассетах, но только до 30-дневного возраста и при условии, что кассеты объёмные, а рассада получает достаточно света.

Если же без пикировки совсем не обойтись, проведите её как можно раньше — в фазе одного настоящего листа.

Премудрость четвёртая: не кормите рассаду

Капуста — прожорливая культура с высоким выносом элементов питания. В промышленных теплицах её подкармливают регулярно. Но дома, на подоконнике, ситуация иная. Особенно рискованно применять азотные удобрения: они провоцируют бурный рост листьев, но при этом растение вытягивается и слабеет. К тому же в домашних условиях невозможно точно определить, какого именно элемента не хватает грунту.

Любительские подкормки «на глаз» чаще приносят вред, чем пользу.

Когда подкормки действительно нужны:

при явных признаках нехватки азота (бледные, желтеющие листья)

при дефиците фосфора (фиолетовый оттенок листьев)

при калийном голодании (края листьев сохнут и загибаются)

Во всех остальных случаях рассада спокойно дотянет до высадки в грунт, уверяет опытный садовод.