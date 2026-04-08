Основан в 1930 году: был опасен для здоровья, закрылся спустя 50 лет - что посмотреть в посёлке в РФ

Информация о заброшенном населённом пункте в Алтайском крае

Заброшенные навсегда города и посёлки - не редкость в Российской Федерации. В некоторых уже много лет нет ни единого жителя, только туристы изредка заглядывают.

Об одном из таких населённых пунктов рассказывают на портале Forbes, стоит ознакомиться с его историей.

Речь пойдёт о населённом пункте Колыванстрой, расположенном в Алтайском крае. Образован он был в 1930 году, как и многие удалённые города и посёлки страны - для нужд по добыче полезных ископаемых.

Колыванстрой был заселён шахтёрами, производство было по-настоящему опасным. В населённом пункте длительное время функционировал рудник по добыче вольфрама, металла ценного, но плохо влияющего на здоровье людей при длительном контакте. В итоге многие работники не доживали даже до 40 лет, страдая от различных заболеваний органов дыхания.

В 1960 году рудник был закрыт, его признали опасным для здоровья людей, но в Колыванстрое ещё 20 лет теплилась жизнь, люди продолжали проживать там по привычке, не желая покидать насиженные места.

Совсем ушли люди из населённого пункта только в 1980 году, с тех пор там не осталось ни одного жителя. Инфраструктуры нет, знания рушатся от времени, от некоторых остался лишь фундамент.

Дорога к Колыванстрою сложная и длительная, до населённого пункта можно добраться на машине из Барнаула, но займёт это не менее 5 часов в один конец. Но бывалых путешественников это не останавливает, они до сих пор изредка посещают заброшенный посёлок.

Посмотреть в Колыванстрое можно на памятник шахтёрам, оценить вид старого рудника, а также заснять на камеру разрушающиеся здания. Не самое интересное путешествие, но и на такие есть свои любители, которых не останавливает ни долгая дорога, ни отсутствие возможности переночевать в посёлке.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, в каком городе можно посмотреть на старинные мосты, построенные в 1953 году.