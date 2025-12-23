Превращаем три ложки меда в восемь нежных коржей: 20 минут и тесто для «Медовика» готово

Все знают, что главное в «Медовике» — это тонкие, нежные и тающие коржи. И если вы думаете, что их приготовление — это целый подвиг, этот рецепт вас переубедит. Всё, что нужно — одна кастрюля и 20 минут вашего времени.
Вот пошаговая инструкция:
-
Готовим медовую основу. В антипригарной кастрюле смешайте 3 ст. л. меда, 100 г сахара и 2 яйца. На среднем огне, непрерывно помешивая, нагревайте смесь, пока она не загустеет до состояния жидкой сметаны.
-
Добавляем «волшебный» ингредиент. Снимите кастрюлю с огня и сразу всыпьте 1 ч. л. соды (гасить уксусом не нужно!). Активно размешайте — масса начнет пениться и увеличиваться. Затем вмешайте 50 г размягченного сливочного масла.
-
Замешиваем тесто. Частями просейте в теплую смесь 2 стакана муки. Сначала мешайте лопаткой, затем выложите на стол и вымесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к ладоням.
-
Даём отдохнуть. Заверните колобок в пленку и отправьте в холодильник ровно на 15 минут. Это нужно, чтобы клейковина успокоилась, и коржи легче раскатывались.
-
Формируем коржи. Разделите тесто на 8 равных частей. Каждую раскатайте в максимально тонкий пласт — можно сразу на пергаменте.
Всё! Тесто готово к выпечке. Пока коржи румянятся в духовке, у вас будет время на быстрый крем. Идеальный вечерний план