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Как подорожает проезд с 1 января 2025 года для петербуржцев

3 января 2025 18:02
Поезд метро на заснеженной станции и люди
Как подорожает проезд с 1 января 2025 года для петербуржцев
Zamir Usmanov/ Global Look Press/Global Look Press

Эту давнюю традицию в Северной столице свято чтут каждый год.

Вот и наступил январь, когда все вокруг начинает жить по новым правилам. А точнее, по новым ценам. В этот раз Санкт-Петербург решил порадовать своих жителей очередным повышением тарифов на общественный транспорт. Радость, конечно, сомнительная, но зато какая-то новизна в жизни!

Проезд в метро и автобусах станет дороже. Базовый тариф для гостей города поднимется с 70 до 81 рубля в метро, а в наземном транспорте — с 65 до 75. Впрочем, для местных жителей, привыкших к «Подорожнику», ситуация не столь трагична: увеличение составит всего 7–11 рублей. Хотя и тут не обошлось без неожиданностей: теперь те, кто использует проездной «60 минут», заплатят за каждую следующую поездку по 12 рублей вместо прежних 10. Видимо, решили добавить мотивации ходить пешком!

Что касается электричек, то там свои нововведения. Теперь при поездке на «Ласточках» и поездах категории «Стандарт» первые 20 км обойдутся чуть дороже, чем раньше, но зато каждый последующий километр будет дешевле. Вот такой парадоксальный подход к экономии.

Однако есть и хорошие новости: цены на платную парковку останутся такими же, как и в 2024 году — 100 рублей в час. Это радует, особенно учитывая, что в Москве с 8 января парковки станут бесплатными. Видимо, у них там Новый год длиннее.

Несмотря на эти неприятные моменты, в Смольном уверяют, что городская тарифная политика остается социально ориентированной. Так что льготы для школьников, студентов и пенсионеров сохраняются. А еще проезд на общественном транспорте частично оплачивается из городского бюджета, так что можно считать, что 65% вашей поездки оплачивает государство. Прямо благодать какая-то!

Так что, дорогие петербуржцы, встречаем новый год с новыми ценами и старыми проблемами. Главное — не забывать улыбаться и помнить, что жизнь продолжается, несмотря ни на что.

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Автор:
Максакова Яна
Город Санкт-ПетербургТранспорт
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