Продуктовая корзина в Таиланде: что можно купить на местном рынке на 1000 рублей

Таиланд умеет удивлять, но настоящая магия начинается там, где нет толп туристов и навязчивых продавцов. Huana Market в Хуахине — именно такое место.
Это рынок для своих, где продукты пахнут морем, зеленью и специями, а цены заставляют пересматривать стереотипы о дорогом Таиланде. Здесь отдыхают местные, сюда не возят пакетных туристов, и именно поэтому можно почувствовать настоящую жизнь страны.
Ты идёшь между рядами и не понимаешь, куда смотреть: манго и маракуйя переливаются цветами, рыба блестит чешуёй, а за прилавками шипят сковородки, на которых прямо сейчас готовят ужин. Здесь нет общих кухонь — каждый продавец делает что-то своё, и каждый запах уникален.
За тысячу рублей можно собрать целый пир на четверых: взять утку по-пекински, креветки, свежие спринг-роллы, сладкий рис с манго и даже пару необычных десертов, которые невозможно найти в кафе. Всё упакуют в прозрачные пакетики — визитную карточку тайской уличной еды.
Главное — прийти вовремя. Уже к шести вечера прилавки пустеют: готовые блюда разбирают за час. Лучшее время для охоты за вкусным — между четырьмя и пятью днями.
Huana Market — это маленькое путешествие внутри путешествия, где за смешные деньги открывается целая гастрономическая вселенная. Здесь можно понять Таиланд настоящим, а не туристическим.