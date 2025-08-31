Городовой / Общество / Продуктовая корзина в Таиланде: что можно купить на местном рынке на 1000 рублей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Продуктовая корзина в Таиланде: что можно купить на местном рынке на 1000 рублей

Опубликовано: 31 августа 2025 21:02
рынок Таиланд
Продуктовая корзина в Таиланде: что можно купить на местном рынке на 1000 рублей
Фото: Городовой.ру

Туристы сходили, проверили и обомлели.

Таиланд умеет удивлять, но настоящая магия начинается там, где нет толп туристов и навязчивых продавцов. Huana Market в Хуахине — именно такое место.

Это рынок для своих, где продукты пахнут морем, зеленью и специями, а цены заставляют пересматривать стереотипы о дорогом Таиланде. Здесь отдыхают местные, сюда не возят пакетных туристов, и именно поэтому можно почувствовать настоящую жизнь страны.

Ты идёшь между рядами и не понимаешь, куда смотреть: манго и маракуйя переливаются цветами, рыба блестит чешуёй, а за прилавками шипят сковородки, на которых прямо сейчас готовят ужин. Здесь нет общих кухонь — каждый продавец делает что-то своё, и каждый запах уникален.

За тысячу рублей можно собрать целый пир на четверых: взять утку по-пекински, креветки, свежие спринг-роллы, сладкий рис с манго и даже пару необычных десертов, которые невозможно найти в кафе. Всё упакуют в прозрачные пакетики — визитную карточку тайской уличной еды.

Главное — прийти вовремя. Уже к шести вечера прилавки пустеют: готовые блюда разбирают за час. Лучшее время для охоты за вкусным — между четырьмя и пятью днями.

Huana Market — это маленькое путешествие внутри путешествия, где за смешные деньги открывается целая гастрономическая вселенная. Здесь можно понять Таиланд настоящим, а не туристическим.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще