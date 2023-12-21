Производителей этих марок ветчины уличили в обмане: состав решили приукрасить

Некоторая выставленная на полках магазинов ветчина хоть и не кишит микробами и кишечной палочкой, но при этом далека от идеала. Потребитель никогда бы не нашел подвоха, потому что состав популярных марок приукрасили. Только проверка помогла вскрыть обман.

Компании «Великолукский мясокомбинат» и «Село Зеленое» сэкономили на сырье, замешав мясо с крахмалом. Однако в свои хитрые манипуляции не посвятили клиента. Такие бренды как «Колбасы от Макарова», «Черкизово» и «Мясницкий ряд» использовали при производстве хрящевые и костные ткани, что помогло им сильно не тратиться на свинину.

«Это может говорить о том, что производитель использовал мясо птицы механической обвалки (перемолотые кости, хрящи)», — говорится в исследовании Роскачества.

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