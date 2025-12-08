Городовой / Город / Прокуратура заглянули в «тихую гавань» для стариков: что обнаружили за дверями пансионата?
Прокуратура заглянули в «тихую гавань» для стариков: что обнаружили за дверями пансионата?

Опубликовано: 8 декабря 2025 10:39
Global Look Press / Oksana Korol / Business Online

Пансионат для пожилых людей в Санкт-Петербурге прекратил работу после визита представителей прокуратуры.

Пансионат для пожилых людей, функционировавший в поселке Александровском Пушкинского района, больше не принимает постояльцев.

Причиной этому послужила проверка надзорных органов, во время которой были обнаружены многочисленные серьезные нарушения действующих правил. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Организация "Наследие" оказывала пожилым круглосуточный уход на платной основе в частном арендованном доме.

Проверяющие установили, что здание использовалось не по назначению, а также были выявлены несоблюдение правил пожарной безопасности, недостатки в соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и нарушения в сфере благоустройства.

По результатам инспекции работу пансионата пришлось прекратить.

Всем постояльцам обеспечили возвращение к родственникам. Руководителю организации было направлено официальное представление.

Недавно появилась информация о другом тревожном инциденте: в Красносельском районе города идет разбирательство по факту гибели пенсионерки в пансионате, где главной подозреваемой считается её 94-летняя соседка по комнате.

Этот случай также вызвал общественный резонанс и стал предметом проверки правоохранительных структур. В социальных сетях многие обсуждают необходимость ужесточения контроля за частными учреждениями подобного профиля.

Автор:
Юлия Аликова
Город
