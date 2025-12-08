Прокуратура заглянули в «тихую гавань» для стариков: что обнаружили за дверями пансионата?

Пансионат для пожилых людей, функционировавший в поселке Александровском Пушкинского района, больше не принимает постояльцев.
Причиной этому послужила проверка надзорных органов, во время которой были обнаружены многочисленные серьезные нарушения действующих правил. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.
Организация "Наследие" оказывала пожилым круглосуточный уход на платной основе в частном арендованном доме.
Проверяющие установили, что здание использовалось не по назначению, а также были выявлены несоблюдение правил пожарной безопасности, недостатки в соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и нарушения в сфере благоустройства.
По результатам инспекции работу пансионата пришлось прекратить.
Всем постояльцам обеспечили возвращение к родственникам. Руководителю организации было направлено официальное представление.
Недавно появилась информация о другом тревожном инциденте: в Красносельском районе города идет разбирательство по факту гибели пенсионерки в пансионате, где главной подозреваемой считается её 94-летняя соседка по комнате.
Этот случай также вызвал общественный резонанс и стал предметом проверки правоохранительных структур. В социальных сетях многие обсуждают необходимость ужесточения контроля за частными учреждениями подобного профиля.