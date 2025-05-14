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Умирающий исполин: почему пришлось срубить старинный дуб в Царском Селе и как его пытались спасти

14 мая 2025 23:31
Царское Село, люди
Умирающий исполин: почему пришлось срубить старинный дуб в Царском Селе и как его пытались спасти
globallookpress/ Bulkin Aleksey/ NEWS.ru

Какие тайны хранят старинные деревья Царского Села и почему их так берегут?

Музей-заповедник «Царское Село» попрощался с одним из дубов перед фасадом Александровского дворца. Это непростое решение было принято после тщательного обследования и привлечения специалистов.

Этот дуб был больше, чем просто дерево — он был символом долголетия и настоящим экспонатом Александровского парка. Но природа неумолима, и даже самым крепким исполинам приходит время уступить место новым поколениям.

Разрешение на снос: решение КГИОП и высадка дуба-преемника

КГИОП Петербурга выдал разрешение на снос дерева. Осенью 2025-го на этом же месте сотрудники музея высадят дуб-преемник, выращенный из желудя именно этого старинного царскосельского дуба. Эта традиция символизирует связь поколений и заботу о сохранении исторического облика парка.

Как сообщили в пресс-службе музея, выращивание саженца из желудя старого дуба позволяет сохранить генетическое наследие и обеспечить преемственность поколений.

Символ долголетия: дуб как древесный экспонат Александровского парка

«Это дерево для многих стало символом долголетия и настоящим древесным экспонатом Александровского парка. Мы до последнего откладывали момент прощания с ним, «лечили» всеми доступными средствами. Но природа неумолима: приходит время, когда даже самые крепкие исполины вынуждены уступить место новым поколениям», — говорит главный хранитель парков ГМЗ «Царское Село» Ольга Филиппова.

Дубы у Александровского дворца посажены дворцовым садовником Федором Ляминым в первой половине XIX века. Это свидетельствует о длительной истории этих деревьев и их значимости для ландшафтного дизайна парка.

Дубы, посаженные в XIX веке, стали свидетелями многих исторических событий и частью культурного наследия Царского Села.

Меры по лечению: удаление дупла, томография и укрепление ветвей

В начале 2000-х были предприняты меры по лечению обширного дупла, образовавшегося на центральном стволе дуба, который рос напротив западного флигеля Александровского дворца. В 2011 году для оценки механической прочности ствола провели томографическое обследование, и у ценной старовозрастной посадки появился паспорт.

Результаты исследования выявили наличие внутренних полостей и признаков усыхания, однако общая жизнеспособность и устойчивость дерева не вызывали серьезных опасений. В целях предосторожности часть крупных ветвей укрепили стяжками, установили дополнительную подпорку.

Сотрудники музея постоянно следили за состоянием дерева — проводили регулярные корневые и внекорневые подкормки, обработку фунгицидами. Постоянный мониторинг и своевременные меры по уходу позволяли поддерживать жизнеспособность дерева и продлить его жизнь.

Решение о сносе: аварийное состояние и угроза для посетителей

В 2024 году провели повторное обследование. Оно выявило, что гниль, которая ранее не вызвала серьезных опасений, увеличилась и пораженный ею главный ствол больше не может «нести» огромную массу кроны. В этом же году комиссия, куда входили представители КГИОП и хранители парков Петербурга, рассмотрела результаты обследования и однозначно признала дерево аварийным. Было принято решение его снести.

Дуб представлял угрозу для посетителей, поскольку находился в непосредственной близости от парковой дорожки. Приоритетом является безопасность посетителей парка, поэтому было принято тяжелое, но неизбежное решение о сносе дерева.

Традиция высадки саженцев-преемников: связь поколений и продолжение жизни

В музее родилась традиция высаживать саженцы-преемники взамен утраченных деревьев.

В 2023-м взамен поваленного ураганом исторического дуба на берегу Фасадного пруда такой саженец-преемник посадили актеры Александринского театра, в 2024-м — художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина Фабио Мастранджело.

Десятки тысяч исторических деревьев: богатство парков Царского Села

Всего в трех парках музея более 10 тысяч исторических деревьев. Это подчеркивает богатство и ценность парков Царского Села как части культурного наследия России. Уход за таким количеством исторических деревьев требует больших усилий и заботы со стороны сотрудников музея.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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