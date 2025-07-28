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«Просим вас покинуть аэропорт»: хакеры взломали систему «Аэрофлота» — вот что происходит сейчас

Опубликовано: 28 июля 2025 11:16
Самолет
«Просим вас покинуть аэропорт»: хакеры взломали систему «Аэрофлота» — вот что происходит сейчас
Global Look Press / Maksim Konstantinov

42 рейса отменены, а пассажиров просят забрать оформленный багаж.

В конце июля 2025 года у крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» произошло серьезное ЧП — сбой в работе информационных систем.

Это вызвало отмену и переносы рейсов, а пассажиры столкнулись с многими неудобствами и задержками.

Что случилось?

В понедельник, 28 июля, «Аэрофлот» официально сообщил об отмене как минимум 42 рейсов из-за проблем с работой информационных систем.

«Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться в зал выдачи багажа аэропорта «Шереметьево» для того, чтобы забрать оформленный ранее багаж.

Во избежание образования скоплений пассажиров просим вас покинуть аэропорт «Шереметьево», — заявили в «Аэрофлоте».

Сбой затронул сервисы регистрации, управления расписанием и обработки данных, из-за чего в расписании произошли серьезные сбои.

Основная часть отмененных рейсов была из Москвы — преимущественно из аэропорта Шереметьево, который является хабом компании.

Как пассажирам поступать в данной ситуации?

Пассажирам отмененных рейсов предложили два варианта: вернуть деньги за билет или переоформить его на ближайшие доступные даты — в пределах 10 дней от первоначальной даты рейса.

Однако кассы в аэропорту Шереметьево временно не принимали возвраты и переоформления билетов, что добавило неудобств.

В целом, авиакомпания советует всем внимательно отслеживать онлайн-табло аэропортов и данные на официальном сайте «Аэрофлота», а также быть готовыми к возможным изменениям расписания.

Почему произошел сбой?

Официальная причина сбоя не раскрывается — «Аэрофлот» ограничился сообщением, что специалисты уже работают над устранением проблемы и минимизацией дальнейших задержек.

Хакерские группировки в то же время объявили о завершении масштабной кибератаки на российскую авиакомпанию «Аэрофлот», которая длилась около года.

По их утверждениям, в результате была полностью уничтожена внутренняя IT-инфраструктура компании, что стало «стратегическим ударом» по цифровой безопасности перевозчика, сообщает Авиа.про.

По данным хакеров, было уничтожено около 7000 физических и виртуальных серверов, а также похищено свыше 20 терабайт данных, включая корпоративную почту и внутренние документы.

Предварительная оценка ущерба составляет десятки миллионов долларов.

Что это значит для пассажиров?

Если вы планируете лететь «Аэрофлотом» в ближайшие дни, очень важно регулярно проверять статус своего рейса, пользоваться официальными сайтами и приложениями.

При необходимости связывайтесь со службой поддержки авиакомпании. Ситуация со сбоем информационных систем «Аэрофлота» стала испытанием и для пассажиров, и для самой авиакомпании.

Пока специалисты продолжают работать над восстановлением всех сервисов, пассажирам остается проявлять терпение и гибко реагировать на изменения.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
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