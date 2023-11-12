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О секаторе можно забыть: вот как легко избавиться от молодой поросли возле кустов

О секаторе можно забыть: вот как легко избавиться от молодой поросли возле кустов
Сделайте это с молодой порослью сирени, черемухи или облепихи

Оригинальное решение добавит саду красоты.

Редкий дачник откажется вырастить на участке красиво цветущий куст. Однако мало кто готов регулярно срезать молодую поросль рядом с ним. Поэтому от сирени, черемухи или облепихи стараются как можно скорее избавиться. Однако есть способ забыть про секатор и при этом не страдать от вездесущих побегов.

Оказывается, из молодой поросли можно сплести аккуратную косичку, которая будет опоясывать куст как ограда. Такой метод хорош тем, что в разы уменьшает количество побегов. Все силы растение тратит на то, чтобы дать питание уже имеющимся «деткам».

Выберете из поросли три самых толстых прута и начинайте делать из них обычную косу примерно в 15–20 сантиметрах от почвы. Плетите изделие параллельно земле и постепенно собирайте в него все остальные побеги.

Как только дойдете до конца, скрутите косу проволокой и прикрепите к ветке или к началу импровизированной ограды. Если новые побеги продолжат расти, не обрезайте их, а повторите процедуру, объясняет в комментариях автор Дзен-канала «Волжский сад».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Сад-огород
12 ноября 2023 13:45
Мария Радионова
Мария Радионова
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