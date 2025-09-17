Солнечная Италия в предместье Петербурга: секреты домашних уголков царской семьи

Летние дачи представляют собой другую сторону жизни императорской семьи — более личную, домашнюю и тихую.

В Петербурге и пригородах много зданий, в которых царила помпезность и строгость и проводила время императорская семья.

Но чтобы понять, как жила семья императора в повседневной жизни, стоит взглянуть на их летние дачи — это простые уютные места, где можно было на время уйти из шумного двора.

«Александрия» — дача Николая I для Александры Федоровны

Одно из самых интересных мест в Александрийском парке — дача Николая I. Император дал название ей в честь своей жены — императрицы Александры Федоровны.

Императрица не любила пышность Петергофа. Она попросила у мужа маленький домик, чтобы отдохнуть помпезных дворцов и побыть наедине с собой.

«Строить на месте, где Меншикова руина, сельский домик, или так называемый «котичь» со всеми хозяйственными заведениями, с присоединением парка», — цитирует Николаю I Культура.рф.

Конечно, это было не совсем «хижина», а вполне достойное здание в стиле неоготики, хотя и более скромное, чем главный дворец. Архитектор Адам Менелас постарался сделать дом уютным.

Вокруг разбили красивый парк по проекту Петра Эрлера. Интересно, что рядом с источником изначально была построена молочная ферма — будущий «Фермерский дворец».

Дом для семьи и уединения

Императоры любили такие летние резиденции потому, что у них была возможность пожить в тишине, вдали от официальных церемоний и постоянного внимания двора.

Николай I и создал для нее атмосферу солнечной Италии в предместье Петербурга, пишет Туристер.

Семья могла быть просто собой: муж с женой, родители с детьми. На даче не было лишней прислуги — лишь одна камер-фрау и одна прачка.

Фермерский дворец — дача Александра II

Поблизости стоит еще один интересный объект — Фермерский дворец, который изначально был сельским домиком с молочной фермой.

Его тоже построил архитектор Адам Менелас, а позднее перестраивал Андрей Штакеншнейдер. Этот дворец стал резиденцией императора Александра II, сына Николая I.

Почему императоры так ценили подобные места? Потому что шум Петербурга и постоянное внимание двора утомляли.

В дачах можно было увидеть семейную жизнь, пообщаться друг с другом, забыть о придворных обязанностях.