«А я думал, чаек Ульянами зовут»: как петербургская чайка Лариса покорила интернет и вызвала споры

Опубликовано: 17 сентября 2025 10:02
чайки Петербурга
«А я думал, чаек Ульянами зовут»: как петербургская чайка Лариса покорила интернет и вызвала споры
globallookpress/ Victor Lisitsyn

Обзор на реакцию горожан.

Видео с чайкой, бесцеремонно заглянувшей на завтрак к петербурженке, покорило социальные сети.

Однако, за умилительной картинкой скрываются опасения и предостережения: от шуток про имена до вполне серьезных санитарных соображений и экологических проблем.

«А я думал, чаек Ульянами зовут»

Реакция пользователей оказалась разнообразной — от шуток про традиционные петербургские имена до вполне ожидаемых предостережений.

“А я думал в Питере чаек Ульяны зовут”, — пишет один из горожан.

“Имя Лариса имеет древнегреческое происхождение и означает “чайка”, — парирует самый начитанный.

«О микробах конечно никто не подумал…»

Забавное видео вызвало и обоснованную тревогу.

“О микробах конечно никто не подумал, что чайки еще те падальщики и посещают свалки”, —предупреждают другие, намекая на возможные последствия такого тесного контакта с дикой птицей.

Не кормите птиц: просьба городских властей

Между тем, городские власти неустанно напоминают о вреде подкормки птиц. Подобные предупреждения появляются и в разных петербургских парках.

“В нынешнем году в Монрепо значительно увеличилась популяция чаек. Одна из причин — посетители, которые подкармливают диких птиц”, — пишет пресс-служба парка Монрепо.

Подобная “доброта” снижает природные инстинкты добывания пищи у птиц, заставляет их набирать лишний вес и задерживаться с отлетом на зиму.

Кроме того, “кормя уток, люди невольно приманивают хищных птиц, вроде чаек, которые уменьшают популяцию первых”.

Автор:
Ксения Пронина
Город
