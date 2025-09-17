«А я думал, чаек Ульянами зовут»: как петербургская чайка Лариса покорила интернет и вызвала споры

Видео с чайкой, бесцеремонно заглянувшей на завтрак к петербурженке, покорило социальные сети.
Однако, за умилительной картинкой скрываются опасения и предостережения: от шуток про имена до вполне серьезных санитарных соображений и экологических проблем.
«А я думал, чаек Ульянами зовут»
Реакция пользователей оказалась разнообразной — от шуток про традиционные петербургские имена до вполне ожидаемых предостережений.
“А я думал в Питере чаек Ульяны зовут”, — пишет один из горожан.
“Имя Лариса имеет древнегреческое происхождение и означает “чайка”, — парирует самый начитанный.
«О микробах конечно никто не подумал…»
Забавное видео вызвало и обоснованную тревогу.
“О микробах конечно никто не подумал, что чайки еще те падальщики и посещают свалки”, —предупреждают другие, намекая на возможные последствия такого тесного контакта с дикой птицей.
Не кормите птиц: просьба городских властей
Между тем, городские власти неустанно напоминают о вреде подкормки птиц. Подобные предупреждения появляются и в разных петербургских парках.
“В нынешнем году в Монрепо значительно увеличилась популяция чаек. Одна из причин — посетители, которые подкармливают диких птиц”, — пишет пресс-служба парка Монрепо.
Подобная “доброта” снижает природные инстинкты добывания пищи у птиц, заставляет их набирать лишний вес и задерживаться с отлетом на зиму.
Кроме того, “кормя уток, люди невольно приманивают хищных птиц, вроде чаек, которые уменьшают популяцию первых”.