Скандал с домовладельцем Оливье: из-за чего Пушкин поссорился с хозяином квартиры в Петербурге и что из этого вышло

Петербург, 1823 год. Александр Сергеевич Пушкин живет на Пантелеймоновской улице, в доме капитана лейб-гвардии Оливио, или просто Оливье.
Здесь он создает свои бессмертные произведения: “Медный всадник”, “Сказка о рыбаке и рыбке”, “Сказка о мертвой царевне”, поэму “Анжело”.
Летний сад — “мой огород”?
Летом 1834 года, оставшись один в городе, Пушкин любил прогуливаться в Летний сад в халате и тапочках.
После таких променадов он иронично называл сад “огородом”. Вероятно, поэт не слишком ценил чопорную атмосферу этого места.
Дверной скандал
Как пишет блогер и гид Павел Перец, идиллия закончилась внезапно. Пушкин поссорился с Оливье из-за инцидента с закрытыми дверями.
“На днях возвращаюсь ночью домой: двери заперты. Стучу, стучу, звоню, звоню. Насилу добудился дворника”, — писал поэт.
Уточняется, что Пушкин несколько раз просил не запирать двери.
"На другой день узнаю, что Оливье на своем дворе декламировал противу меня и велел дворнику меня не слушаться и двери запирать с 10 часов, чтобы воры не украли лестницы", — пожаловался Пушкин.
После словесной перепалки с домовладельцем, Пушкин велел прибить объявление о сдаче квартиры и переехал на Гагаринскую набережную.
Забавно, что после революции Пантелеймоновскую улицу переименовали в улицу Пестеля.