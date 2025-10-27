Работа зовёт на Неву: каждая восьмая вакансия для рекламщиков — из Петербурга

В Санкт-Петербурге за последний год средняя заработная плата специалистов по рекламе увеличилась на 14 процентов.

В период с января по сентябрь 2025 года в России работодатели предложили 259 тысяч рабочих мест для специалистов по рекламе. Значительная часть вакансий была зарегистрирована в столице — на Москву приходится 45% всех объявлений, это 115,4 тысячи позиций.

В Санкт-Петербурге за девять месяцев опубликовали каждое восьмое объявление, что составляет 12% или 30,1 тысячи вакансий. Краснодарский край занимает третье место, там работодатели разместили 8,6 тысячи предложений, что составляет примерно 3% от общего числа.

Медианная зарплата, предлагаемая для таких специалистов по всей стране за указанный период, составила 82,5 тысячи рублей. За 12 месяцев показатель вырос на 11%. Величина дохода отличается в зависимости от региона.

Самые высокие предложения по заработной плате отмечены на Чукотке — 110 тысяч рублей, в Москве — 106,9 тысячи рублей, в Магаданской области — 100 тысяч рублей, в Московской области — 91,5 тысячи рублей, а также в Санкт-Петербурге — 91 тысяча рублей. В северной столице по итогам года среднее предложение увеличилось на 14%.

Ранее в новостях отмечалось, что в сентябре 2025 года медианный уровень зарплаты в Петербурге по основным вакансиям достиг 87,2 тысячи рублей. За прошлый год этот показатель вырос на 10%.