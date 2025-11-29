Городовой / Общество / Раскрываем секрет Полишинеля: почему билеты в Эрмитаж подорожали
Раскрываем секрет Полишинеля: почему билеты в Эрмитаж подорожали

Опубликовано: 29 ноября 2025 13:30
Фото: Городовой.ру

Ведь все-таки петербуржцы часто задаются этим вопросом.

С 1 декабря стоимость входного билета в Эрмитаж вырастет с 500 до 700 рублей, и музей заранее объяснил, почему решился на такой шаг. По словам пресс-службы, причиной стала «объективная необходимость»: расходы на содержание коллекций, хранение и безопасность увеличились из-за общей инфляции.

Повышение решили провести в самый спокойный период года, когда поток туристов минимален. При этом музей напомнил, что даже новая цена остаётся заметно ниже, чем у других знаковых площадок: вход в Оружейную палату стоит 1400 рублей, визит в Лувр обходится в 22 евро, а посещение Уффици — в 25 евро.

Также в Эрмитаже подчеркнули, что полностью бесплатный вход невозможен: в любом случае его оплачивают государство, спонсоры или сам музей. Большинство мировых музеев работают на платной основе, и эта практика становится всё более распространённой.

Проще говоря, билеты выросли в цене, потому что все начало дорожать.

Автор:
Игорь Мустафин
