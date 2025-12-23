Разгадка хандры: правда ли Петербург самый депрессивный город

Санкт-Петербург десятилетиями несёт на себе тяжёлый, но, возможно, романтизированный ярлык — «самый депрессивный город России».

Этот образ подпитывается литературой, воспоминаниями о блокаде, нескончаемыми дождями и мрачными очертаниями дворов-колодцев.

А как сами горожане воспринимают свою среду обитания и насколько крепок этот стереотип в повседневной жизни?

Ведущая проекта «Ярлыки на карте», стендап-комик и филолог Оля Гульчак отправилась в Северную столицу, чтобы провести собственное исследование этой репутации.

Тихвинское кладбище: колыбель великой тоски

Вместо традиционного Невского проспекта, Оля начала свой маршрут с места, где покоятся те, чья внутренняя меланхолия стала двигателем творчества — Тихвинское кладбище (расположено на бывшей территории Александро-Невской лавры).

Здесь упокоились люди, чья душевная боль преобразовалась в мировые шедевры.

Вспоминается Петр Ильич Чайковский, страдавшего от депрессии и страха смерти, и художник Архип Иванович Куинджи, который, будучи почитателем дымки и лунного света, по сути, “изобрёл грустные фильтры задолго до соцсетей”.

Это место заставляет задуматься: где пролегает граница между клинической болезнью и творческой грустью, и почему именно Петербург так притягивал людей со “сложными чувствами”?

Велопрогулка: город с двойным дном

Вторая часть исследования проходила на колёсах — во время велопрогулки по городу. Этот формат выявил иную грань Петербурга: здесь роскошь и убожество существуют в непосредственной близости.

Кажется, будто у города лёгкая «биполярка» — лишь мгновение отделяет золочёные фасады дворцов от серых, обшарпанных дворов, испещрённых граффити.

Однако, несмотря на визуальное окружение, случайные собеседники — велосипедисты и прохожие — уверяли, что не считают город депрессивным.

Для них он — «красивый и очень эстетичный», обладающий тяжёлой историей, но при этом богатый яркими событиями.

Велосипедисты описывали себя как «по жизни позитивных», шутя, что грустить выбирает тот, кто этого желает, а те, кто настроен на веселье, всегда найдут в Питере развлечения.

Фонтанный Дом: осмысление страдания

После антидепрессивного заезда Оля Гульчак направилась в Фонтанный Дом — музей Анны Ахматовой, которую называют «самой грустной русской Поэтессой».

Здесь, среди музейных экспонатов, рассказывается о том, как Ахматова переживала революцию, репрессии, блокаду и арест сына.

Из этого нечеловеческого опыта рождались тексты, ставшие «общим голосом» для тысяч женщин, стоявших у тюремных стен.

В контексте разговора о депрессии эта точка особенно важна: Петербург здесь выступает не как романтизатор страдания, а как место, где тяжелые эмоции подвергаются осмыслению и преобразуются в мощный язык искусства.

Кофейня «Секретер»: ритуал избавления от усталости

Финальной точкой маршрута стала петербургская кофейня «Секретер», где роль бариста исполняют практикующие психологи.

Здесь гости могут написать свои переживания на бумаге, сжечь их, поработать с метафорическими картами или просто поделиться накопленной усталостью или радостью.

Атмосфера располагает к откровенности — от жалоб на рабочие будни до хвастовства личными успехами.

Рефлексия вместо болезни

В заключение Ольга признает:

«Не романтизируйте грусть. Депрессия — это болезнь без романтики, музыки и красивых видов».

В отличие от этого, петербургская грусть и меланхолия, кажется, служат «топливом для вкуса, ритма, цвета и искусства».

Петербург, таким образом, предстает не “самым депрессивным городом”, а скорее пространством глубоко рефлексирующим и вдумчивым, где рядом с печалью всегда остается место для пронзительной радости от простого движения и жизни во всем её многообразии.

