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Все карты удачно легли: редкое природное явление пожалует в Петербург с минуты на минуту

10 сентября 2024 21:00
Все карты удачно легли: редкое природное явление пожалует в Петербург с минуты на минуту
Все карты удачно легли: редкое природное явление пожалует в Петербург с минуты на минуту
Фото Городовой.ру

Необычайной красоты свечение смогут наблюдать все желающие.

Во вторник, 10 сентября, на Земле началась очередная магнитная буря, которая продлится до полудня среды. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геоудары достигнут средней силы — около 4 баллов днем и до 6 баллов ночью.

Вероятность сильного магнитного шторма 10 сентября составляет 40%, а 11 сентября — 15%. При такой активности можно будет наблюдать полярное сияние, и погода в Петербурге не помешает — плотных облаков не ожидается.

Геомагнитное поле успокоится ближе к полудню в среду, а следующие возмущения возможны 26 и 27 сентября.

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Автор:
Ольга Хромова
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