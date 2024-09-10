Все карты удачно легли: редкое природное явление пожалует в Петербург с минуты на минуту

Во вторник, 10 сентября, на Земле началась очередная магнитная буря, которая продлится до полудня среды. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геоудары достигнут средней силы — около 4 баллов днем и до 6 баллов ночью.

Вероятность сильного магнитного шторма 10 сентября составляет 40%, а 11 сентября — 15%. При такой активности можно будет наблюдать полярное сияние, и погода в Петербурге не помешает — плотных облаков не ожидается.

Геомагнитное поле успокоится ближе к полудню в среду, а следующие возмущения возможны 26 и 27 сентября.