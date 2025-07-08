Россияне посмотрели «Государь» от Okko и раскрыли, кому точно не понравится новый сериал про Петра I

В сериале «Государь», стартовавшем на Okko, Россия XVIII века превращается в декорацию, а Пётр I — почти в икону. Если вы жаждете неудобных вопросов и серой морали, в которой государя выставят злым — можете смело выключать, ведь сериал пропитан любовью к России.

Пётр здесь — просвещённый гигант, он с самого начала не человек, а легенда. Его младенческие игры с солдатиками, «потешные полки» и даже участие в интригах — будто заранее оправданы тем, что из этого выйдет великий реформатор.

Сценаристы не хотят сложностей: не дают Петру ссориться с совестью, сомневаться, делать выбор. У него всегда есть цель — и всегда есть право.

Главная проблема по мнению недовольных в том, что сериал убивает драму. События, которые в реальности были ужасны — смерть царя Фёдора, двоевластие Ивана и Петра, стрельцы на улицах Москвы — здесь не выставляются, как зверства.

Из плюсов, которые отмечают даже скептики — Константин Плотников — Пётр. В нём есть жесткость, нерв, безумие. Его глаза действительно прожигают людей. Так что если вы ждали хороший сериал об истории России, в котором не критикуют, «Государь» придется вам по душе.