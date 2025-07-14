Открываем Геленджик: сколько стоит неделя отдыха на курорте (плюс маленькие хитрости)

Запуск авиарейсов в Геленджик ставит вопрос: во сколько обойдется отдых на этом курорте? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь.

Состав путешествующих: определяющий фактор бюджета

Размер бюджета на отдых зависит от состава путешествующих.

Наталья Ансталь Туризм “Едут взрослые, едут с детьми, и, соответственно, по объему услуг, которые входят в их размещение”.

Питание: выбор за отдыхающим

Питание можно организовать по-разному: выбрать только завтраки в отеле или предпочесть трехразовое питание. Последний вариант, по словам эксперта, сейчас очень популярен.

“Если же, конечно, ехать только на завтраках, то нужно будет учитывать то, что в Сочи санатории, гостиницы и любые отели включают трехразовое питание. Так можно сэкономить и не брать достаточно большую сумму с собой, и не тратиться на еду".

Либо брать завтрак и ужин, потому что, например, в обед чаще всего люди находятся на экскурсиях, либо на пляже.

Цены на питание: столовая, кафе, ресторан

При самостоятельном питании стоит учитывать следующие расценки: обед в столовой обойдется от 350 рублей на человека, в кафе — в два раза дороже.

Рестораны предлагают блюда от 1000 рублей на человека и выше.

Развлечения: экскурсии и аквапарки

Экскурсии в Геленджике стоят от 1500 рублей на человека. Входной билет в аквапарк — от 1200 до 1300 рублей.

В аквапарке “Дельфин” билет обойдется дешевле — 500-700 рублей, а в “Золотой бухте” — от 1700 рублей. Детские билеты, как правило, в два раза дешевле.

Сувениры и транспорт

На сувениры эксперт рекомендует заложить около 2000 рублей на человека.

Транспортные расходы, включая такси или общественный транспорт, составят около 2000 рублей.

Итоговая сумма

В среднем, недельный отдых в Геленджике обойдется от 35 тысяч рублей на человека, не считая стоимости проживания и проезда.

Категория расходов Описание/Примеры Стоимость (руб.) Примечания Питание в столовой Комплексный обед, одно посещение 250–350 Недорогие столовые, домашняя кухня Питание в кафе Обед/ужин, одно посещение 400–800 Бюджетные кафе, без алкоголя Питание в ресторане Обед/ужин, одно посещение 1000–2000+ Средний чек, без алкоголя Питание полный пансион 3-разовое питание в отеле/санатории Включено в стоимость проживания Экономия на еде вне отеля Экскурсии Групповые, на человека 900–4500 В зависимости от формата и длительности Аквапарк "Дельфин" Входной билет, взрослый/детский 1800–2300 / 1200–1300 Вечер/день; дети до 105 см — бесплатно Аквапарк "Золотая бухта" Входной билет, взрослый/детский 2200 / 1300 Самый крупный аквапарк, дети до 106 см — бесплатно Сувениры Магниты, чай, подарочные наборы и т.д. 500–2000+ В зависимости от типа сувенира Транспорт (общественный) Разовая поездка по городу 40–55 Автобус, маршрутка Транспорт (такси/личный) Поездки по городу и окрестностям 200–500 за поездку и выше Зависит от расстояния Средние расходы за неделю Без проживания и билетов 35 000+ Включает питание, досуг, транспорт, сувениры

При грамотном планировании бюджета можно организовать незабываемый отдых в Геленджике, который оставит приятные впечатления и не станет непосильной ношей для кошелька.