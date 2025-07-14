Открываем Геленджик: сколько стоит неделя отдыха на курорте (плюс маленькие хитрости)

Запуск авиарейсов в Геленджик ставит вопрос: во сколько обойдется отдых на этом курорте? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь.
Состав путешествующих: определяющий фактор бюджета
Размер бюджета на отдых зависит от состава путешествующих.
Питание: выбор за отдыхающим
Питание можно организовать по-разному: выбрать только завтраки в отеле или предпочесть трехразовое питание. Последний вариант, по словам эксперта, сейчас очень популярен.
“Если же, конечно, ехать только на завтраках, то нужно будет учитывать то, что в Сочи санатории, гостиницы и любые отели включают трехразовое питание. Так можно сэкономить и не брать достаточно большую сумму с собой, и не тратиться на еду".
Либо брать завтрак и ужин, потому что, например, в обед чаще всего люди находятся на экскурсиях, либо на пляже.
Цены на питание: столовая, кафе, ресторан
При самостоятельном питании стоит учитывать следующие расценки: обед в столовой обойдется от 350 рублей на человека, в кафе — в два раза дороже.
Рестораны предлагают блюда от 1000 рублей на человека и выше.
Развлечения: экскурсии и аквапарки
Экскурсии в Геленджике стоят от 1500 рублей на человека. Входной билет в аквапарк — от 1200 до 1300 рублей.
В аквапарке “Дельфин” билет обойдется дешевле — 500-700 рублей, а в “Золотой бухте” — от 1700 рублей. Детские билеты, как правило, в два раза дешевле.
Сувениры и транспорт
На сувениры эксперт рекомендует заложить около 2000 рублей на человека.
Транспортные расходы, включая такси или общественный транспорт, составят около 2000 рублей.
Итоговая сумма
В среднем, недельный отдых в Геленджике обойдется от 35 тысяч рублей на человека, не считая стоимости проживания и проезда.
|Категория расходов
|Описание/Примеры
|Стоимость (руб.)
|Примечания
|Питание в столовой
|Комплексный обед, одно посещение
|250–350
|Недорогие столовые, домашняя кухня
|Питание в кафе
|Обед/ужин, одно посещение
|400–800
|Бюджетные кафе, без алкоголя
|Питание в ресторане
|Обед/ужин, одно посещение
|1000–2000+
|Средний чек, без алкоголя
|Питание полный пансион
|3-разовое питание в отеле/санатории
|Включено в стоимость проживания
|Экономия на еде вне отеля
|Экскурсии
|Групповые, на человека
|900–4500
|В зависимости от формата и длительности
|Аквапарк "Дельфин"
|Входной билет, взрослый/детский
|1800–2300 / 1200–1300
|Вечер/день; дети до 105 см — бесплатно
|Аквапарк "Золотая бухта"
|Входной билет, взрослый/детский
|2200 / 1300
|Самый крупный аквапарк, дети до 106 см — бесплатно
|Сувениры
|Магниты, чай, подарочные наборы и т.д.
|500–2000+
|В зависимости от типа сувенира
|Транспорт (общественный)
|Разовая поездка по городу
|40–55
|Автобус, маршрутка
|Транспорт (такси/личный)
|Поездки по городу и окрестностям
|200–500 за поездку и выше
|Зависит от расстояния
|Средние расходы за неделю
|Без проживания и билетов
|35 000+
|Включает питание, досуг, транспорт, сувениры
При грамотном планировании бюджета можно организовать незабываемый отдых в Геленджике, который оставит приятные впечатления и не станет непосильной ношей для кошелька.