«Провинциальный вкус»: оправдывают ли ожидания знаменитые котлеты Торжка

Торжок в Тверской области известен не только своей историей, но и пожарскими котлетами, которые воспевал в своих произведениях Александр Пушкин.
Многие путешественники специально приезжают сюда, чтобы попробовать это блюдо.
“Отобедай у Пожарского”: Пушкинское наследие
Именно Торжок считается родиной пожарских котлет. В одном из своих стихотворений Александр Пушкин писал:
На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
И отправься налегке.
Кафе “Лира”: Рецепт 1853 года
Опытные путешественники рекомендуют кафе “Лира”, где пожарские котлеты готовят по рецепту 1853 года.
“Кто-то даже писал, что по дороге из Москвы в Питер и обратно, всегда останавливается только здесь на обед”, — делятся блогеры на канале "Пусть все путешествия сбудутся".
Скромный интерьер и русская кухня
Кафе “Лира” находится в туристическом месте, возле отелей и музеев.
“У входа в “Лиру” замечательная смотровая, откуда открываются левитановские пейзажи”, — отмечают посетители.
Интерьер в заведении довольно скромный, с колоннами под античность и деревянными столами. В меню — блюда русской кухни (пельмени, вареники, борщ и пр).
Пожарские котлеты: Ожидание и реальность
Пожарские котлеты вызвали смешанные чувства.
“Первоначальный вид котлет вызвал разочарование. Знаю, что они должны быть обжарены в крупных панировочных сухарях, а тут принесли какие-то мини биточки в панировке типа крошки”, — пишут блогеры.
Котлеты оказались мягкими, нежными, сочными, но с избытком сливочного масла.
Что еще посмотреть в Торжке?
К сожалению, из-за сильного ливня прогуляться у туристов не удалось.
“Прогулку по набережной отложили до другого раза, и кафе “Лира” оказалось единственным местом в Торжке, которое мы посетили”, — делятся путешественники.
Но в Торжке есть известные достопримечательности, связанные с храмами, музеями и памятниками. Среди них — Новоторжский Борисоглебский монастырь, музей А.С. Пушкина, Новоторжский кремль и другие объекты
В любом случае, поездка в Торжок — это возможность прикоснуться к русской истории и культуре, а также попробовать знаменитые пожарские котлеты.