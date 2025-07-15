«Провинциальный вкус»: оправдывают ли ожидания знаменитые котлеты Торжка

Торжок в Тверской области известен не только своей историей, но и пожарскими котлетами, которые воспевал в своих произведениях Александр Пушкин.

Многие путешественники специально приезжают сюда, чтобы попробовать это блюдо.

“Отобедай у Пожарского”: Пушкинское наследие

Именно Торжок считается родиной пожарских котлет. В одном из своих стихотворений Александр Пушкин писал:

На досуге отобедай У Пожарского в Торжке, Жареных котлет отведай И отправься налегке.

Кафе “Лира”: Рецепт 1853 года

Опытные путешественники рекомендуют кафе “Лира”, где пожарские котлеты готовят по рецепту 1853 года.

“Кто-то даже писал, что по дороге из Москвы в Питер и обратно, всегда останавливается только здесь на обед”, — делятся блогеры на канале "Пусть все путешествия сбудутся".

Скромный интерьер и русская кухня

Кафе “Лира” находится в туристическом месте, возле отелей и музеев.

“У входа в “Лиру” замечательная смотровая, откуда открываются левитановские пейзажи”, — отмечают посетители.

Интерьер в заведении довольно скромный, с колоннами под античность и деревянными столами. В меню — блюда русской кухни (пельмени, вареники, борщ и пр).

Пожарские котлеты: Ожидание и реальность

Пожарские котлеты вызвали смешанные чувства.

“Первоначальный вид котлет вызвал разочарование. Знаю, что они должны быть обжарены в крупных панировочных сухарях, а тут принесли какие-то мини биточки в панировке типа крошки”, — пишут блогеры.

Котлеты оказались мягкими, нежными, сочными, но с избытком сливочного масла.

Что еще посмотреть в Торжке?

К сожалению, из-за сильного ливня прогуляться у туристов не удалось.

“Прогулку по набережной отложили до другого раза, и кафе “Лира” оказалось единственным местом в Торжке, которое мы посетили”, — делятся путешественники.

Но в Торжке есть известные достопримечательности, связанные с храмами, музеями и памятниками. Среди них — Новоторжский Борисоглебский монастырь, музей А.С. Пушкина, Новоторжский кремль и другие объекты

В любом случае, поездка в Торжок — это возможность прикоснуться к русской истории и культуре, а также попробовать знаменитые пожарские котлеты.