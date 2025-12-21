С 1 января техосмотр «золотеет»: Петербург — в числе рекордсменов по будущим тратам

С начала 2026 года в России произойдет повышение стоимости технического осмотра легковых автомобилей. Петербург оказался среди регионов с одной из наиболее высоких цен на эту услугу. Обновлённые расценки вступят в силу 1 января будущего года.
Анализ показал, что в среднем по стране плата за прохождение техосмотра легковой машины увеличится примерно на 9,7%. Федеральная антимонопольная служба определяет тарифы с учетом утвержденной методики для каждого региона отдельно. Наибольший рост стоимости зафиксирован на Чукотке – минимальная сумма там составит 5,4 тысячи рублей.
Жителям Санкт-Петербурга придется заплатить 2 тысячи рублей за процедуру, что позволило городу занять второе место среди регионов с самой дорогой стоимостью. В большинстве субъектов страны тариф останется на уровне 1,2 тысячи рублей. Представители рынка отмечают, что такое повышение не решит проблему окупаемости их деятельности.
По мнению экспертов, установленная службой методика опирается на расчет полной загрузки сервисных пунктов. Однако, согласно оценке операторов, фактическая загрузка пунктов технического осмотра не превышает 15–20%. Это снижает возможность обеспечить устойчивую экономическую отдачу.