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Сфинксы, гномы и тайные входы: как петербуржец создал волшебный уголок, который стал достопримечательностью города

15 мая 2025 19:02
Сад Маленького Принца, достопримечательность
Сфинксы, гномы и тайные входы: как петербуржец создал волшебный уголок, который стал достопримечательностью города
Городовой ру

Почему создатель «Сада Маленького принца» не любит людей и никогда не дает интервью?

Этот двор около станции метро «Академическая» можно вполне назвать настоящим произведением искусства. Здесь можно встретить египетского сфинкса, ангелов, добродушных гномов и знаменитую поилку для птиц с фигуркой Маленького Принца, которая стоит при входе.

Каким образом обычный петербургский двор превратился в этот удивительный сад и кто за этим стоит?

Автор чуда: Петр Петрович Люленков

Таким видом двор обязан местному жителю Петру Петровичу Люленкову, который создал эту чудесную площадку своими руками. Также весь уход за садом он берет на себя.

Петр — не профессиональный ландшафтный дизайнер, а обычный петербуржец, который вложил душу и много труда в создание этого сказочного уголка.

Восстановление сада: фонтаны и египетские мотивы

Петр Чавдар-Люленов восстанавливает «Садик Маленького принца», который он благоустраивал во дворе своего дома почти 20 лет. В окружении советских многоэтажек вновь работают фонтаны, красуются сфинксы и ангелы, стоят египетские пирамиды. Под деревьями прячутся гномы и мультяшные звери. Сад становится ярким пятном среди серой городской застройки.

Растения: розы, фиалки и пруд с мостиком

В саду можно найти папоротники, колокольчики, розы и фиалки. Среди них — декоративные элементы в молдавском стиле и даже рукотворный пруд с мостиком. Разнообразие растений и декоративных элементов создает уникальную атмосферу в саду.

Без скамеек и с камерами: правила сада

Примечательно, что в саду нет и не было ни одной скамейки для гостей — создатель сада не хочет, чтобы люди в нем находились подолгу. На нескольких деревьях установлены видеокамеры.

Для мужчин и женщин предусмотрены отдельные входы (женщинам рекомендован только парадный, с аркой). Эти особенности подчеркивают необычный характер создателя сада и его стремление сохранить это место в особом виде.

Поливает и сажает тюльпаны: забота о саде

Тем временем Петр Петрович кропотливо поливает новые растения в своем саду и планирует посадить здесь побольше тюльпанов. Неравнодушные горожане помогают ему закупать воду.

Постоянная забота о саде — это тяжелый труд, который требует много времени и усилий.

Нелюдимый гений: без интервью и интернета

Как пишет mr-7.ru, давать интервью он отказывается: говорит, что не любит людей и не хочет общаться с журналистами. Пенсионер не пользуется телефоном и интернетом и говорит, что ему неприятна современная цивилизация.

Возделывать сад для него — так же обыкновенно, как мыться и чистить зубы. Несмотря на свою нелюдимость, Петр Петрович создает место, которое привлекает и радует многих.

Духовная родина: Россия и неухоженные дворы

Петр Петрович называет себя болгарским поэтом и уроженцем Бессарабии — это территория современной Молдовы. Своей духовной родиной он считает Россию. При этом искренне не понимает, почему большинство россиян не ухаживают за своими дворами и не возделывают сады, как это делает он.

Для Петра Петровича создание и уход за садом — это не просто хобби, а образ жизни и проявление любви к своей духовной родине.

Где находится «Сад Маленького принца»: адрес

«Сад Маленького принца» можно найти в Калининском районе во дворе дома на Гражданском проспекте, 31, к. 1. Адрес: Гражданский пр., 31, корп. 1

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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