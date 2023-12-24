Салат «Белая береза» станет главным украшением стола: глаз не отвести

Вкус тоже на высоте.

Одно из самых эффектных праздничных блюд — салат под названием «Белая береза». Он не только красивый, но еще и очень вкусный. Продукты подобраны крайне удачно.

Чтобы приготовить блюдо, возьмите:

куриную грудку — 300 г,

шампиньоны — 300 г,

маринованные огурцы — 2 шт.,

яйца — 5 шт.,

сыр — 200 г,

соль, перец — по вкусу,

майонез для заправки,

оливки, маслины, зелень для украшения.

Куриную грудку и яйца отвариваем. Превращаем в аккуратные кубики. Так же измельчаем маринованные огурцы и оливки. Сыр натираем. Половинки шампиньонов обжариваем на масле до готовности.

Берем блюдо и выкладываем салат слоями, смазывая каждый майонезом. Сначала курицу, затем огурцы, оливки, измельченный зеленый лук, яйца и сыр.

Украшаем закуску. С помощью кулинарного пакета делаем из майонеза ствол березы. Из маслин формируем метки, а из зелени — листья, делится рецептом портал RussianFood.

Источник фото: Каскад рецептов от Иринки / YouTube