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Салат «Белая береза» станет главным украшением стола: глаз не отвести

Салат «Белая береза» станет главным украшением стола: глаз не отвести
Готовится закуска несложно

Вкус тоже на высоте.

Одно из самых эффектных праздничных блюд — салат под названием «Белая береза». Он не только красивый, но еще и очень вкусный. Продукты подобраны крайне удачно.

Чтобы приготовить блюдо, возьмите:

  • куриную грудку — 300 г,
  • шампиньоны — 300 г,
  • маринованные огурцы — 2 шт.,
  • яйца — 5 шт.,
  • сыр — 200 г,
  • соль, перец — по вкусу,
  • майонез для заправки,
  • оливки, маслины, зелень для украшения.

Куриную грудку и яйца отвариваем. Превращаем в аккуратные кубики. Так же измельчаем маринованные огурцы и оливки. Сыр натираем. Половинки шампиньонов обжариваем на масле до готовности.

Берем блюдо и выкладываем салат слоями, смазывая каждый майонезом. Сначала курицу, затем огурцы, оливки, измельченный зеленый лук, яйца и сыр.

Украшаем закуску. С помощью кулинарного пакета делаем из майонеза ствол березы. Из маслин формируем метки, а из зелени — листья, делится рецептом портал RussianFood.

Источник фото: Каскад рецептов от Иринки / YouTube

Общество Рецепты
24 декабря 2023 10:30
Мария Ермак
Мария Ермак
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