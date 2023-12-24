Салат «Белая береза» станет главным украшением стола: глаз не отвести

Одно из самых эффектных праздничных блюд — салат под названием «Белая береза». Он не только красивый, но еще и очень вкусный. Продукты подобраны крайне удачно.
Чтобы приготовить блюдо, возьмите:
- куриную грудку — 300 г,
- шампиньоны — 300 г,
- маринованные огурцы — 2 шт.,
- яйца — 5 шт.,
- сыр — 200 г,
- соль, перец — по вкусу,
- майонез для заправки,
- оливки, маслины, зелень для украшения.
Куриную грудку и яйца отвариваем. Превращаем в аккуратные кубики. Так же измельчаем маринованные огурцы и оливки. Сыр натираем. Половинки шампиньонов обжариваем на масле до готовности.
Берем блюдо и выкладываем салат слоями, смазывая каждый майонезом. Сначала курицу, затем огурцы, оливки, измельченный зеленый лук, яйца и сыр.
Украшаем закуску. С помощью кулинарного пакета делаем из майонеза ствол березы. Из маслин формируем метки, а из зелени — листья, делится рецептом портал RussianFood.
Источник фото: Каскад рецептов от Иринки / YouTube