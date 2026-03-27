Салат из копеечного продукта, который вкуснее мяса: теперь готовлю его постоянно

Рецептом салата с куриными желудочками поделилась автор Дзен-канала "Розовый баклажан".
Ингредиенты
куриные желудочки — 450 г, маринованные огурцы — 180 г, красный лук — 180 г, консервированный зелёный горошек — 180 г, укроп и петрушка — по 1/2 пучка, чеснок — 2 зубчика, сахар — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, растительное масло — по вкусу
Приготовление
Сначала я хорошо промываю куриные желудочки, очищаю от лишнего и отвариваю до полной готовности. Даю им остыть и нарезаю тонкой соломкой. Огурцы нарезаю такой же соломкой. Лук режу четверть кольцами.
Перекладываю огурцы и лук в миску, добавляю сахар и измельчённый чеснок, перемешиваю и оставляю на 10-15 минут, чтобы лук стал мягче и слегка промариновался.
Тем временем нарезаю зелень и подготавливаю горошек, слив лишнюю жидкость. Затем соединяю все ингредиенты: желудочки, огурцы с луком, зелень и горошек. Добавляю соль, перец и заправляю растительным маслом.
Хорошо перемешиваю и оставляю салат настояться на 1-2 часа.
Примерное время приготовления: 30-40 минут + 1-2 часа на настаивание
