1 пузырёк от пота из аптеки: Дезодоранты выкинула в помойку - наношу и балдею даже в +40

Совет при повышенной потливости.

Наступает тёплый сезон, а это значит, что люди снова столкнутся с проблемой повышенного потоотделения и неприятного запаха. Не всегда проблема решается дезодорантами, нередко они просто не работают.

Больше не придётся пользоваться дезодорантами только потому, что они по эффективности проигрывают этому средству. Называется оно формидрон и стоит совсем не дорого. Приобрести его вы можете в аптеке.

Средством рекомендуется пользоваться даже при повышенной потливости. Оно содержит формальдегид, который блокирует выделение пота. Также формидрон является антибактериальным средством, а значит, защитит от неприятного запаха, к появлению которого приводит размножение бактерий.

Всего-то и нужно, что нанести средство на ватный диск и протереть им чистые подмышечные впадины. Эффекта средства хватит на сутки, никаких дезодорантов не понадобится.

Если у вас чувствительная кожа, то препарат рекомендуется нанести на 30 минут, а потом смыть. Кожу после этого обсушить полотенцем и нанести тальк. Кожа надолго останется сухой и без запаха пота.

Сразу после бритья подмышек формидрон наносить не советуют, лучше выждать несколько часов, чтобы не получить дополнительного раздражения кожи.

Можно использовать средство не только в подмышечных впадинах, оно также отлично работает и на стопах, есть смысл им пользоваться, если ноги сильно потеют в обуви и начинают неприятно пахнуть.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как правильно искупать кота.