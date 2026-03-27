Лучший курорт России не выдерживает: 3 минуса жизни в "маленькой Швейцарии" – взгляд изнутри

Жители Кисловодска вынуждены уезжать из города

Многие туристы называют Кисловодск "маленькой Швейцарией", однако местным здесь приходится туго. Автор блога "Не сидится" переехала в курортный город 9 лет назад и поделилась своими впечатлениями.

Парк, туризм и пробки

Главная гордость Кисловодска - его огромный парк. Однако часть территорий находится за заборами санаториев, поэтому некоторые локации недоступны для туристов.

Кроме того, город рассчитан всего на 120 тысяч жителей, а в пик сезона приезжает более 300 тысяч туристов. Узкие исторические улицы, которые были созданы еще во времена карет, не выдерживают такого наплыва машин. В результате чистый воздух Кисловодска стал заметно грязнее из-за выхлопных газов.

Цены на жилье

Это одна из главных местных трагедий, поскольку цены на квартиры приближены к московским. Пустой участок на окраине стоит около 18 млн рублей, а квартира в старом фонде в центре - 50 млн. Местные жители с обычными зарплатами не могут себе позволить такие "хоромы", в результате чего молодежь уезжает из города.

Климат и сейсмическая активность

Климат здесь действительно мягкий: более 200 солнечных дней в году, комфортное лето и прохладные ночи. Однако Кисловодск находится в сейсмоактивной зоне, поэтому толчки в 1–2 балла здесь происходят несколько раз в день.

Человек не ощущает их, но животные чувствуют подземные колебания намного лучше. В результате туристы, которые берут с собой в отпуск собак или кошек, просыпаются среди ночи из-за истерики питомцев.

