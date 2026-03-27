Новый путь на юг: из Петербурга запускают первый ежедневный автобус в Севастополь

29 марта из Санкт‑Петербурга в Севастополь запустят первый регулярный автобусный рейс. Время в пути по маршруту составит около 40 часов.
Автобус будет отправляться с автовокзала на набережной Обводного канала и делает остановки в Москве, Луганске, Донецке, Мариуполе и Симферополе.
Пассажиры смогут ездить в Севастополь ежедневно, сообщили в пресс‑службе Смольного.
Новый рейс расширит сеть междугородних пассажирских перевозок из Санкт‑Петербурга и повысит транспортную доступность региона, что особенно важно накануне летнего сезона, подчеркнул губернатор Александр Беглов.
На маршрут выведут современные комфортабельные автобусы большой вместимости, оборудованные удобными откидными креслами, системами кондиционирования и отопления, мультимедийными экранами и USB‑разъёмами для зарядки гаджетов.
Ранее сообщалось, что из Петербурга запустили новый автобусный автобусный рейс в Ташкент, время в пути по которому составляет 69 часов.