Новый путь на юг: из Петербурга запускают первый ежедневный автобус в Севастополь

Опубликовано: 27 марта 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
На маршрут выпустят современные и комфортабельные автобусы большой вместимости.

29 марта из Санкт‑Петербурга в Севастополь запустят первый регулярный автобусный рейс. Время в пути по маршруту составит около 40 часов.

Автобус будет отправляться с автовокзала на набережной Обводного канала и делает остановки в Москве, Луганске, Донецке, Мариуполе и Симферополе.

Пассажиры смогут ездить в Севастополь ежедневно, сообщили в пресс‑службе Смольного.

Новый рейс расширит сеть междугородних пассажирских перевозок из Санкт‑Петербурга и повысит транспортную доступность региона, что особенно важно накануне летнего сезона, подчеркнул губернатор Александр Беглов.

На маршрут выведут современные комфортабельные автобусы большой вместимости, оборудованные удобными откидными креслами, системами кондиционирования и отопления, мультимедийными экранами и USB‑разъёмами для зарядки гаджетов.

Ранее сообщалось, что из Петербурга запустили новый автобусный автобусный рейс в Ташкент, время в пути по которому составляет 69 часов.

Автор:
Юлия Аликова
