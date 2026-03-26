Как искупать кота и выжить: ветеринар рассказал о правилах водных процедур – 4 этапа и угощение

Лайфхак по купанию кошки

Большинство людей моют кошек следующим образом: берут животное, несут его в ванную комнату, опускают в воду и надеются на благополучный исход. Кошка при этом кричит, царапается и вырывается. Результат при этом нулевой. Правильной техникой поделилась автор блога "Анна Белова: все о кошках".

Подготовьте всё необходимое сразу

Это наиболее важное правило, которое нарушается чаще всего. Вы берете кошку, несете её в ванную комнату, а там ещё ничего не готово. Вы пытаетесь открыть шампунь одной рукой, удерживая вырывающееся животное другой, и пытаетесь набрать воду третьей рукой, которой у вас нет. Кошка чувствует вашу растерянность ещё до того, как коснется воды.

Закройте дверь в ванную комнату заранее. Налейте в таз теплую воду — не горячую, не прохладную, а именно теплую, около 38 градусов. Откройте шампунь и положите его рядом.

Разместите два полотенца в легкодоступном месте: одно для предварительного вытирания, а другое для последующего обертывания. Рекомендуется положить на дно таза резиновый коврик или сложенное полотенце, чтобы животное могло стоять на нескользкой поверхности.

Как купать кота

Процесс купания состоит из четырех последовательных шагов.

Первый шаг: аккуратно опустите кошку в таз, начиная с задней части тела. Избегайте погружения головой вперед, так как это может вызвать немедленное сопротивление. Поддерживайте животное за бока, пока оно не почувствует дно под лапами. Ощущение опоры поможет снизить уровень стресса.

Второй шаг: увлажните шерсть, используя ковшик или руку, поливая воду на спину и бока. Ни в коем случае не используйте душ, так как шум и напор воды могут спровоцировать агрессию.

Третий шаг: нанесите шампунь на влажную шерсть, вспеньте его и быстро массирующими движениями распределите от загривка к хвосту, затем обработайте лапы и живот.

Четвертый этап — это тщательное смывание. Остатки шампуня на коже могут вызвать раздражение и зуд. Используйте теплую воду, поливая ее ковшиком до тех пор, пока вода не станет полностью прозрачной.

Сушка кота

Мокрое животное может быстро замерзнуть, даже в теплом помещении. Сразу после извлечения животного из воды заверните его в первое полотенце и аккуратно прижмите к себе. Не следует тереть, лучше промокнуть. Через минуту замените полотенце на сухое.

После сушки предложите животному угощение. Это не является баловством. Несколько повторений помогут животному воспринимать купание как приятное занятие.

