Сажаю один раз — собираю годами: 10 неприхотливых овощей, которые кормят сами
Сажаю один раз — собираю годами: 10 неприхотливых овощей, которые кормят сами

Опубликовано: 27 марта 2026 17:21
 Проверено редакцией
Делайте ставку на многолетние культуры.

Большинство дачников каждый год начинают всё заново: посев, уход, сбор. Но есть культуры, которые достаточно посадить один раз — и они будут радовать урожаем несколько сезонов подряд. О таких растениях рассказала автор Дзен-канала "Сад-огород с Вероникой Поливкиной".

Лук-батун
Морозостойкий многолетник, быстро разрастается. Зелень можно срезать несколько раз за сезон.

Ревень
Настоящий долгожитель: один куст плодоносит до 10-15 лет. Главное — полив и мульча.

Щавель
Выносливый и ранний. Чем чаще срезаете листья, тем активнее он растёт.

Мята и многолетний базилик
Ароматная зелень весь сезон. При укрытии спокойно зимуют и возвращаются весной.

Спаржа
Потребует терпения в начале, зато потом даёт урожай до 15 лет подряд.

Артишок
Красивый и полезный. При хорошем уходе может плодоносить несколько лет.

Розмарин, тимьян, чабрец
Пряные травы, которые живут годами. Отлично подходят для солнечных грядок.

Земляника садовая
Плодоносит 3-5 лет без пересадки. Главное — уход и обновление кустов.

Листовая капуста (кале)
Некоторые сорта дают урожай несколько сезонов, если климат мягкий.

Топинамбур
Самый «самостоятельный» овощ. Посадили один раз — и каждый год получаете урожай.

Ранее мы писали о том, как правильно закаливать рассаду, чтобы укрепить растения и подготовить их к высадке в открытый грунт.

Автор:
Александр Асташкин
