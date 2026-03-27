Сажаю один раз — собираю годами: 10 неприхотливых овощей, которые кормят сами

Большинство дачников каждый год начинают всё заново: посев, уход, сбор. Но есть культуры, которые достаточно посадить один раз — и они будут радовать урожаем несколько сезонов подряд. О таких растениях рассказала автор Дзен-канала "Сад-огород с Вероникой Поливкиной".
Лук-батун
Морозостойкий многолетник, быстро разрастается. Зелень можно срезать несколько раз за сезон.
Ревень
Настоящий долгожитель: один куст плодоносит до 10-15 лет. Главное — полив и мульча.
Щавель
Выносливый и ранний. Чем чаще срезаете листья, тем активнее он растёт.
Мята и многолетний базилик
Ароматная зелень весь сезон. При укрытии спокойно зимуют и возвращаются весной.
Спаржа
Потребует терпения в начале, зато потом даёт урожай до 15 лет подряд.
Артишок
Красивый и полезный. При хорошем уходе может плодоносить несколько лет.
Розмарин, тимьян, чабрец
Пряные травы, которые живут годами. Отлично подходят для солнечных грядок.
Земляника садовая
Плодоносит 3-5 лет без пересадки. Главное — уход и обновление кустов.
Листовая капуста (кале)
Некоторые сорта дают урожай несколько сезонов, если климат мягкий.
Топинамбур
Самый «самостоятельный» овощ. Посадили один раз — и каждый год получаете урожай.
