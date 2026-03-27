Малышка‑вандеру и грелка‑мама: как зоопарк спасает обезьянку‑сироту из Петербурга

В Ленинградском зоопарке продолжают ухаживать за детенышем львинохвостого макака (вандеру), оставшегося без материнской заботы.

Малышка стала сиротой, хотя родители при этом живы. В дикой природе шансов на выживание у нее почти не было бы.

Как появилась «варежка‑грелка»

Сотрудники отдела приматов создали для обезьянки оригинальный «утешитель» — варежку из искусственного меха с бутылкой горячей воды. Она имитирует тепло и мягкость материнского тела.

Первые две недели маленькую обезьянку постоянно носили на себе, двигались, покачивали и меняли ее положение — так у малышки развивался вестибулярный аппарат.

Затем ее вместе с грелкой переносили в переноску на ночь, а со временем и на большую часть дня. Спустя три месяца девочка все еще не расстается со своей мягкой «подружкой».

Почему малышка осталась без матери

Три месяца назад в Ленинградском зоопарке у семейства львинохвостых макак родился детеныш. Ее бабушка — старшая самка группы — забрала маленькую у родителей и не отдавала на кормление.

Позже мать потеряла интерес к своему ребенку. Специалисты выделяют несколько возможных причин такого поведения.

По словам зоолога отдела «Приматы» Юлии Ивановой, мама Шарлотта могла добровольно отойти от детеныша, если почувствовала, что не справляется с уходом, либо уступила инициативу старшей самке — своей матери, которая доминирует в группе.

В этом случае Шарлотта, будучи подчиненной, не стала препятствовать, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

История Панча и схожие судьбы

Подобная ситуация, когда макака отказывается от потомства, встречается и в других зоопарках. Так, мир следил за историей макаки по кличке Панч из Японии: родная мать бросила его, а стая не принимала малыша.

Позже обезьянка нашла утешение в плюшевой игрушке, которая дарила ему чувство безопасности.

Плюшевой орангутан, заменявший маму, был рядом с Панчем до начала марта. После этого стало известно, что смотрители решили, что игрушка больше не нужна, и перевели обезьянку в общий вольер для социализации с сородичами.

Социализация и будущее двух сироток

Малышка‑вандеру из Петербурга пока остается на руках сотрудников зоопарка и не расстается с грелкой: она еще не готова к самостоятельной жизни.

В отличие от нее, Панчу уже удалось «встроиться в коллектив» — он нашел поддержку у пожилой макаки, которая стала для него опекуном.

В Ленинградском зоопарке надеются, что у детеныша львинохвостого макака в будущем будет такой же благополучный путь.