Новый путь на юг: из Петербурга запускают первый ежедневный автобус в Севастополь Город
Сажаю один раз — собираю годами: 10 неприхотливых овощей, которые кормят сами Полезное
Когда лучше играть свадьбу в 2026 году: советы астролога - всего несколько дней Полезное
«Нева Тревел» опережает сезон: путешествия по Петербургу по воде стартовали почти на две недели раньше Город
Чем интересен павильон «Три грации» в Павловске? Вопросы о Петербурге
В чем особенность Ладожского озера в апреле?

Опубликовано: 27 марта 2026 16:10
 Проверено редакцией
ладога, озеро, лед
Global Look Press/Serguei Fomine
Апрель на Ладожском озере — время контрастов: холода и первых признаков весны, тишины замёрзшей глади и грохота ледохода.

Ладожское озеро в апреле — это время пробуждения природы и борьбы стихий. В этот период озеро постепенно освобождается от ледяного панциря, что создаёт неповторимую атмосферу перемен.

Ледоход и его особенности

В апреле на Ладожском озере начинается ледоход — процесс разрушения и движения ледяного покрова. Сначала лёд темнеет, затем появляются трещины, и огромные ледяные поля начинают медленно дрейфовать. Этот процесс сопровождается характерными звуками: шуршанием, звоном («хрустальным звоном», как говорят местные) и тяжёлым гулом, когда одна льдина наезжает на другую.

Цвет весеннего льда поражает разнообразием: от глубокого синего до бирюзового и сахарно-белого. Наблюдать, как глыбы медленно проплывают мимо скалистых берегов, можно часами — это зрелище завораживает.

Полное освобождение озера ото льда обычно происходит в первой половине мая, но сроки могут варьироваться в зависимости от суровости зимы и других погодных условий.

Погода и климат

В апреле на Ладожском озере ещё довольно холодно. Средняя температура воздуха на островах и над озером немногим выше 0 °C, на побережье — от +1,5 до +2,5 °C. С апреля по июль вблизи озера прохладнее, чем в прилегающих районах, из-за влияния водной массы.

Погода в этот период нестабильна: часты дожди, туманы и резкие перепады температуры. Солнце может греть до +15 °C, а через час подует ветер с озера, и температура упадёт до +2 °C.

Что можно увидеть и сделать

Хотя апрель не самый комфортный месяц для массового туризма, он привлекает любителей природы и необычных явлений. Можно наблюдать за ледоходом, фотографировать контрасты льда и воды, наслаждаться весенними пейзажами берегов.

Некоторые места, которые стоит посетить:

  • Ладожские шхеры — скалистые островки с нетронутой природой. Здесь можно почувствовать себя исследователем.
  • Остров Валаам — место, где можно увидеть, как весна постепенно возвращается в северные края. Валаамский монастырь (Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь) работает в обычном режиме, доступны прогулки по экологическим тропам.
Автор:
Пономарева Дарина
