Не печенье, а еда богов за 30 минут: Нежное, творожное, с приятной кислинкой

Приготовление домашней выпечки - отдельное удовольствие для хозяек. Получается вкусно, пахнет на весь дом и не всегда процесс отнимает много времени.
Способом приготовления творожного печенья всего за 30 минут делятся на канале "Простые рецепты", блюдо вам точно придётся по вкусу.
Для приготовления печенья из творожного теста необходимо взять такие продукты:
- 200 г жирного творога (сухой в этом случае не подходит, печенье получится менее вкусным и нежным);
- 150 г сметаны;
- щепоть соли;
- 100 г сахара;
- 0,5 пакетика ванильного сахара;
- 0,5 ч. л. соды;
- 0,5 ч. л. уксуса;
- 400 г муки.
Приготовление вкусного творожного печенья по шагам
- Творог и сметану смешиваем и растираем ложкой, комков практически не должно остаться, от этого зависит итоговая консистенция блюда.
- Добавить сахар обычный и ванильный, перемешать, пока кристаллы не растворятся.
- Всыпать соль.
- Соду залить уксусом, дождаться, пока пойдёт образование пены, вылить к творожной массе.
- Порциями всыпать в творожную массу муку и тщательно вымешивать. Муки может понадобиться чуть меньше, смотрите на консистенцию теста, оно должно получиться мягким, немного липнуть к рукам.
- Разделить тесто на небольшие порции и сформировать печенье. Выложить заготовки на противень, который застелили промасленным пергаментом, так печенье не пригорит.
- Противень с заготовками отправить в духовой шкаф. Заранее разогреть его до 180 градусов.
- Готовить будем до румяного цвета печенья, на это уйдёт около 30 минут.
Подавать печенье к столу можно как тёплым, так и остывшим. Вкусно есть его с чаем, кофе или соком. Нежная выпечка готова!
Ранее издание "Городовой" рассказывало, как готовить вкусные куриные рулетики с беконом, мясо получится невероятно сочным.