Курица больше не будет сухой: кручу рулетики с беконом — и они тают во рту

Я готовлю такие рулетики, когда хочется сытного и вкусного блюда без лишних сложностей. Отличный вариант как для ужина, так и для гостей. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Простые вкусные рецепты".
Ингредиенты
куриное филе — 300 гр, бекон — 150 гр, соевый соус, соль, смесь перцев, душистый молотый перец — по вкусу, чеснок — несколько зубчиков
Приготовление
Сначала я готовлю маринад: смешиваю растительное масло с соевым соусом, добавляю соль, смесь перцев, душистый перец и измельчённый чеснок.
Куриное филе нарезаю на плоские кусочки и хорошо отбиваю с двух сторон. Смазываю каждый кусочек маринадом. Сверху кладу полоску бекона и сворачиваю в рулет.
Каждый рулетик разрезаю на несколько частей и нанизываю на шпажки. Смазываю оставшимся маринадом.
Выкладываю шпажки в форму и отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 30 минут.
При желании под шпажки можно выложить овощи или картофель — они пропитаются соком и станут ещё вкуснее.
Примерное время приготовления: 40 минут
