Курица больше не будет сухой: кручу рулетики с беконом — и они тают во рту

Опубликовано: 26 марта 2026 22:31
 Проверено редакцией
По-настоящему аппетитные рулетики в духовке.

Я готовлю такие рулетики, когда хочется сытного и вкусного блюда без лишних сложностей. Отличный вариант как для ужина, так и для гостей. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Простые вкусные рецепты".

Ингредиенты

куриное филе — 300 гр, бекон — 150 гр, соевый соус, соль, смесь перцев, душистый молотый перец — по вкусу, чеснок — несколько зубчиков

Приготовление

Сначала я готовлю маринад: смешиваю растительное масло с соевым соусом, добавляю соль, смесь перцев, душистый перец и измельчённый чеснок.

Куриное филе нарезаю на плоские кусочки и хорошо отбиваю с двух сторон. Смазываю каждый кусочек маринадом. Сверху кладу полоску бекона и сворачиваю в рулет.

Каждый рулетик разрезаю на несколько частей и нанизываю на шпажки. Смазываю оставшимся маринадом.

Выкладываю шпажки в форму и отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 30 минут.

При желании под шпажки можно выложить овощи или картофель — они пропитаются соком и станут ещё вкуснее.

Примерное время приготовления: 40 минут

Автор:
Александр Асташкин
