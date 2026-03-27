Беглов дал старт реставрации: Невские бани и тайны домов-близнецов оживут

Опубликовано: 27 марта 2026 00:00
 Проверено редакцией
Работы по возрождению исторического облика зданий вошли в программу «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга».

В Санкт-Петербурге началась реставрация фасадов исторических домов-близнецов на пересечении Невского проспекта и Пушкинской улицы. Губернатор Александр Беглов объявил об этом в соцсетях.

Здания по адресам Невский пр., 77/1 и 79/2, украшенные кариатидами и лепниной, знаменуют вход на Пушкинскую улицу и хранят богатую историю.

Как отметил Беглов, эти дома — важная часть культурного наследия Петербурга, реставрацию завершат к концу 2027 года.

В доме № 77/1 до 1960-х работали известные Невские бани, а наверху жили писатели Александр Грин и Иван Бунин, напротив обитали братья Петр и Анатолий Чайковские.

Проект включен в программу «10 приоритетов развития Петербурга», по которой к 2030 году обновят фасады 255 жилых домов.​

Юлия Аликова
