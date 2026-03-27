Беглов дал старт реставрации: Невские бани и тайны домов-близнецов оживут

В Санкт-Петербурге началась реставрация фасадов исторических домов-близнецов на пересечении Невского проспекта и Пушкинской улицы. Губернатор Александр Беглов объявил об этом в соцсетях.
Здания по адресам Невский пр., 77/1 и 79/2, украшенные кариатидами и лепниной, знаменуют вход на Пушкинскую улицу и хранят богатую историю.
Как отметил Беглов, эти дома — важная часть культурного наследия Петербурга, реставрацию завершат к концу 2027 года.
В доме № 77/1 до 1960-х работали известные Невские бани, а наверху жили писатели Александр Грин и Иван Бунин, напротив обитали братья Петр и Анатолий Чайковские.
Проект включен в программу «10 приоритетов развития Петербурга», по которой к 2030 году обновят фасады 255 жилых домов.