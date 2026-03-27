Самая крутая глазурь для кулича на Пасху - гладкая, не липкая, очень вкусная

Приготовление на Пасху домашний куличей - добрая традиция. Конечно, можно приобрести их в магазине, но это будет совсем не то.
Домашний кулич, в который хозяйка вложила часть своего тепла - гораздо лучше покупного, тесто обычно более мягкое и воздушное, глазурь - нежная, начинки всегда много.
На канале "Простые рецепты" рассказывают, как приготовить простую, но в то же время невероятно удачную глазурь. Она идеально ровно ложится на готовый кулич, быстро застывает, на вкус в меру сладкая с еле заметной кислинкой.
Для приготовления идеальной глазури нужны такие продукты:
- 4 ст. л. сухого молока;
- 7 ст л. сгущенного молока;
- 2 ч. л. лимонного сока.
Способ приготовления глазури для кулича на Пасху
- Сухое молоко отмеряем в глубокую миску, туда же выкладываем сгущёнку, она должна быть непременно натуральной, это залог вкусной глазури.
- Вылить в миску с молоком сок лимона, при помощи ложки перемешать до полной однородности.
- Консистенцию глазури можно регулировать по своему желанию.
- Если нужна более жидкая, добавлять сгущёнку, а если хотите получить более густой состав - сухое молоко.
- Каждый раз при добавлении продуктов тщательно вымешивайте молочную массу, в ней не должно быть комков.
- Горячие после выпечки куличи поливайте глазурью и оставляйте высыхать, на это потребуется несколько часов.
Стоит понимать, что чем более густая глазурь, тем толще получится слой на куличе, дольше будет сохнуть, но при этом получится меньше подтёков.
Если глазурь жидкая, то слой получится тонким, быстро просохнет, но и течь при нанесении масса будет сильнее.
По влажной глазури наносим на кулич украшения - это могут быть кулинарные цветные шарики, звёздочки или другие фигурки по вашему вкусу.
Посыпка присохнет к глазури, когда верх кулича перестанет липнуть. Готовить куличи лучше заранее, чтобы в праздник они не были влажными, украшения не размазались.
