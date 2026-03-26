Россельхознадзор спас петербургский сад: в морском порту остановили тонны зараженных чилийских слив и нектаринов

В Петербурге при досмотре привезенных фруктов в морском порту выявили возбудителя бурой монилиозной гнили. Об этом сообщила пресс‑служба Северо‑Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Сливы и нектарины, поступившие в Северную столицу из Чили, не прошли карантинный контроль и оказались зараженными.
Всего специалисты остановили 134 тонны таких фруктов — пять партий слив и одну партию нектаринов.
В ведомстве пояснили, что бурая монилиозная гниль отличается высокой степенью опасности и поражает цветки, почки, ветви и плоды растений.
Даже один инфицированный плод может стать источником распространения болезни на все деревья в ближайшем окружении.