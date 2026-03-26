Россельхознадзор спас петербургский сад: в морском порту остановили тонны зараженных чилийских слив и нектаринов

Опубликовано: 26 марта 2026 23:00
 Проверено редакцией
Россельхознадзор спас петербургский сад: в морском порту остановили тонны зараженных чилийских слив и нектаринов
Россельхознадзор спас петербургский сад: в морском порту остановили тонны зараженных чилийских слив и нектаринов
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Всего специалисты не пропустили 134 тонны опасных фруктов.

В Петербурге при досмотре привезенных фруктов в морском порту выявили возбудителя бурой монилиозной гнили. Об этом сообщила пресс‑служба Северо‑Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Сливы и нектарины, поступившие в Северную столицу из Чили, не прошли карантинный контроль и оказались зараженными.

Всего специалисты остановили 134 тонны таких фруктов — пять партий слив и одну партию нектаринов.

В ведомстве пояснили, что бурая монилиозная гниль отличается высокой степенью опасности и поражает цветки, почки, ветви и плоды растений.

Даже один инфицированный плод может стать источником распространения болезни на все деревья в ближайшем окружении.

Юлия Аликова
