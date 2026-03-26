2 стакана под дерево – и собираем по 100 кг вишни и сливы в год: корзин для урожая не хватит  Полезное
Лидер России: Петербург выделил бизнесу 104 млрд, перевыполнив план на 68% Город
Старый куст смородины снова завалит вас урожаем: простой способ, о котором молчат Полезное
Нежный салат из пекинской капусты за 7 минут: быстро, полезно, вкусно - если гости на пороге Полезное
«Каретная» на горизонте: строители дошли до участка будущей станции Город
Беру банку фасоли и пачку селёдки: необычное сочетание, которое стало хитом

Опубликовано: 26 марта 2026 14:24
 Проверено редакцией
Простой, но до чего вкусный салат!

Этот салат получается сытным, нежным и в то же время пикантным. Селёдка отлично сочетается с фасолью, а солёные огурцы добавляют лёгкую кислинку. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Кулинарный техникум".

Ингредиенты

консервированная фасоль — 1 банка, филе селёдки — 1 шт., солёные огурцы — 2 шт., яйца — 3-4 шт., лук (лучше фиолетовый) — 1 шт., зелень — по желанию, майонез — по вкусу, соль — по вкусу

Приготовление

Сначала я отвариваю яйца вкрутую, остужаю и нарезаю небольшими кубиками. Пока яйца варятся, нарезаю солёные огурцы примерно такими же кубиками.

Филе селёдки режу на удобные кусочки среднего размера. С фасоли сливаю жидкость. Лук нарезаю мелко, зелень также измельчаю.

Все ингредиенты перекладываю в салатник, добавляю майонез и аккуратно перемешиваю.

При необходимости слегка подсаливаю по вкусу.

Примерное время приготовления: 15 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить ленивый медовик.

