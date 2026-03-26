Беру банку фасоли и пачку селёдки: необычное сочетание, которое стало хитом

Этот салат получается сытным, нежным и в то же время пикантным. Селёдка отлично сочетается с фасолью, а солёные огурцы добавляют лёгкую кислинку. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Кулинарный техникум".
Ингредиенты
консервированная фасоль — 1 банка, филе селёдки — 1 шт., солёные огурцы — 2 шт., яйца — 3-4 шт., лук (лучше фиолетовый) — 1 шт., зелень — по желанию, майонез — по вкусу, соль — по вкусу
Приготовление
Сначала я отвариваю яйца вкрутую, остужаю и нарезаю небольшими кубиками. Пока яйца варятся, нарезаю солёные огурцы примерно такими же кубиками.
Филе селёдки режу на удобные кусочки среднего размера. С фасоли сливаю жидкость. Лук нарезаю мелко, зелень также измельчаю.
Все ингредиенты перекладываю в салатник, добавляю майонез и аккуратно перемешиваю.
При необходимости слегка подсаливаю по вкусу.
Примерное время приготовления: 15 минут
