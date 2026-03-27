В Петербурге куличи заняли полки и кошельки: +150% к Пасхе-2026

В магазинах Санкт-Петербурга активно готовятся к Пасхе. Корреспондент «МК в Питере» обнаружила в одном супермаркете куличи по 150 рублей и декор для яиц, после чего редакция проверила цены на продукцию того же производителя за прошлый год.
Сегодня за кулич весом 100 граммов петербуржцы платят 150 рублей, а за порцию в 200 граммов — даже дешевле, 134 рубля. По данным издания, год назад в 2025-м такой кулич на 100 граммов стоил всего 59 рублей.
Простой расчет показывает, что за год цена выросла в 2,5 раза. В магазинах Северной столицы пасхальные изделия уже вовсю продают — почти за месяц до праздника 12 апреля, занимая целые витрины в крупных гипермаркетах.