Карантинная волна в Петербурге: ОРВИ и грипп закрыли десятки классов и детсадов

В конце марта в Петербурге карантин ввели в 46 школьных классах и четырёх группах детских садов из‑за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на пресс‑службу комитета по образованию города.
По данным на 25 марта, учебный процесс в указанных классах и группах приостановили, чтобы снизить риск распространения инфекций.
Ранее уже сообщалось, что в начале марта на домашнее обучение перевели учеников из 17 классов школ и 19 групп детских садов из‑за вспышек респираторных заболеваний.
К 17 марта число карантинных классов в Петербурге выросло до 33, а групп детских садов — до 21. При этом показатель суммарной заболеваемости ОРВИ и гриппом в городе на 10‑й неделе 2026 года увеличился на 4,9% по сравнению с предыдущей неделей, а в Ленинградской области — сразу на 20,4%.