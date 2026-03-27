Сэкономил десятки тысяч — а квартира выглядит как с обложки журнала: дизайнеры об этом молчат

Современный интерьер — это не про дорогие материалы, а про простые и продуманные решения.

Ремонт — удовольствие не из дешёвых. Но сделать стильный интерьер можно и без дизайнера, если знать правильные решения. Автор Дзен-канала "Дизайнер интерьеров. Сергей Кожевников" поделился 5 проверенными приёмами, которые реально работают.

Откосы и подоконник из ЛДСП

Вместо штукатурки и пластика используйте ламинированные панели. Они не трескаются, не боятся ударов и выглядят аккуратно. Плюс — можно сразу предусмотреть розетки. Монтаж простой: клей-пена и герметик.

Универсальные шторы

Шторы — это фон, а не главный герой. Выбирайте спокойные оттенки: бежевый, серый, коричневый. Матовые ткани (например, под лён) выглядят дороже, чем глянец. И не забывайте про ширину: ткани нужно в 2 раза больше окна.

Встроенный карниз в ванной

Стеклянные шторки — красиво, но дорого и неудобно в уходе. Гораздо практичнее — встроенный потолочный профиль с тканевой шторой. Стоит дешевле, смотрится аккуратно и полностью закрывает зону воды.

Столешница без бортиков

Пластиковые бортики быстро портятся и пропускают воду. Лучше сделать стык столешницы и фартука через герметик. Это и выглядит чище, и служит дольше.

Простое освещение вместо треков

Трековые системы дорогие и часто неремонтопригодные. Отличная альтернатива — накладные споты. Дешевле, можно менять лампы и легко подобрать нужный свет.

Ранее мы писали о 5 вещах в квартире, которые выдают старый ремонт.