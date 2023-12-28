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Салат «Снежинка» станет главным украшением новогоднего стола: тает во рту

Салат «Снежинка» станет главным украшением новогоднего стола: тает во рту
Идеальное сочетание продуктов

Гости обязательно попросят добавку.

Вместо надоевших оливье и селедки под шубой приготовьте на Новый год салат «Снежинка». Он получается очень вкусным, нежным и воздушным.

Понадобятся следующие продукты:

  • яичные белки — 6 шт.,
  • креветки — 500 г,
  • отварной рис — 65 г,
  • красная икра — 3 ч. л.,
  • соль — по вкусу,
  • майонез для заправки.

Яйца отварите вкрутую и отделите белки. Натрите их на мелкой терке и выложите в глубокую миску.

Рис доведите до готовности в подсоленной воде и остудите. Положите к белкам.

Креветки отварите и очистите. Отправьте к остальным ингредиентам.

Затем перемешайте салат. Добавьте майонез, икру и подавайте к столу, делится рецептом портал «Аймкук».

Источник фото: AIGERIM ANARBEK / YouTube

Общество Рецепты
28 декабря 2023 08:00
Мария Ермак
Мария Ермак
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