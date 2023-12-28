Салат «Снежинка» станет главным украшением новогоднего стола: тает во рту

Вместо надоевших оливье и селедки под шубой приготовьте на Новый год салат «Снежинка». Он получается очень вкусным, нежным и воздушным.

Понадобятся следующие продукты:

яичные белки — 6 шт.,

креветки — 500 г,

отварной рис — 65 г,

красная икра — 3 ч. л.,

соль — по вкусу,

майонез для заправки.

Яйца отварите вкрутую и отделите белки. Натрите их на мелкой терке и выложите в глубокую миску.

Рис доведите до готовности в подсоленной воде и остудите. Положите к белкам.

Креветки отварите и очистите. Отправьте к остальным ингредиентам.

Затем перемешайте салат. Добавьте майонез, икру и подавайте к столу, делится рецептом портал «Аймкук».

Источник фото: AIGERIM ANARBEK / YouTube