Салат «Снежинка» станет главным украшением новогоднего стола: тает во рту

Вместо надоевших оливье и селедки под шубой приготовьте на Новый год салат «Снежинка». Он получается очень вкусным, нежным и воздушным.
Понадобятся следующие продукты:
- яичные белки — 6 шт.,
- креветки — 500 г,
- отварной рис — 65 г,
- красная икра — 3 ч. л.,
- соль — по вкусу,
- майонез для заправки.
Яйца отварите вкрутую и отделите белки. Натрите их на мелкой терке и выложите в глубокую миску.
Рис доведите до готовности в подсоленной воде и остудите. Положите к белкам.
Креветки отварите и очистите. Отправьте к остальным ингредиентам.
Затем перемешайте салат. Добавьте майонез, икру и подавайте к столу, делится рецептом портал «Аймкук».
Источник фото: AIGERIM ANARBEK / YouTube