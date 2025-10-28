Городовой / Общество / Самокатный бум: Петербург в лидерах по числу ДТП с самокатами в 2025 году
Самокатный бум: Петербург в лидерах по числу ДТП с самокатами в 2025 году

Опубликовано: 28 октября 2025 11:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Аналитики успокаивают, что в большинстве дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов не фиксируются тяжёлые травмы.

В 2025 году наибольшее количество аварий с самокатами в России зафиксировано в Ростовской области и Санкт-Петербурге. На эти регионы приходится по четверти всех происшествий со средствами индивидуальной мобильности на территории страны.

Этот вывод основан на данных, собранных экосистемой для предпринимателей «Контур» совместно со страховой компанией ВСК.

Специалисты отмечают, что большая часть аварий с самокатами заканчивается без тяжёлых травм и не требует госпитализации. Средний размер страховой выплаты по таким случаям составил 23 600 рублей.

За период с марта по сентябрь текущего года россияне приобрели свыше 700 тысяч самокатов на популярных площадках для онлайн-покупок. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость обычного самоката составила 3 720 рублей.

Рост спроса отмечен и на электросамокаты. За полгода удалось продать более 30 тысяч таких устройств, что превышает показатели прошлого года почти в три раза. Средняя цена электросамоката снизилась до 20 700 рублей.

Ранее сообщалось, что в Приморском районе Санкт-Петербурга произошёл несчастный случай: водитель «Газели» наехал на ребёнка, катавшегося на детском самокате.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
