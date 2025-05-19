Солнечный Сент-Питерсберг: какую тайну хранит город-тезка Северной столицы во Флориде и при чем тут русский дворянин

Как монетка решила судьбу флоридского Петербурга и почему у него такое родное название?

Самый известный город-тезка Северной столицы находится в США, в штате Флорида. В отличие от вечно дождливого Питера, флоридский Сент-Питерсберг называют «Солнечным Городом»: это популярнейший курорт с тропическим влажным климатом, где ясная погода стоит 360 дней в году.

Здесь живут кинозвезда Меган Фокс и классик американской литературы Джек Керуак. А еще здесь снимали культовый сериал «Гром в раю» с Халком Хоганом, который рассекал по океану на супер-катере.

Откуда название: русский след в основании флоридского города

Откуда же такое родное название у города на Среднем Западе США? Конечно же, тут не обошлось без русских.

Как пишет fiesta.ru, сооснователем «Солнечного Города» был русский дворянин Петр Алексеевич Дементьев, также известный как Питер Дименс.

Дементьев родился в России, служил в лейб-гвардии, потом был председателем дворянства в одном из уездов Тверской губернии, но в 1881 году попал на карандаш к царским жандармам. Ходили слухи, что он связан с террористами-народовольцами, убийцами Александра II.

Как там было на самом деле — точно неизвестно, но Дементьев эмигрировал в Северную Америку, где обнаружил в себе недюжинный деловой талант.

Железнодорожный бизнес: вклад Дементьева в развитие Флориды

Вторая половина XIX века — бум железнодорожного строительства в США. Именно в этот вид бизнеса вложился гость из России: он построил 150-километровую ветку, которая пересекла Флориду с востока на запад: от реки Сент-Джонс до Мексиканского залива.

Основание города: бросок монетки и выбор названия

Там, в бухте Тампа, бизнесмен из Детройта Джон Уильямс уже прикупил землю, намереваясь построить у ЖД-пути новое поселение. Дементьев оценил перспективы и вошел с ним в долю. По легенде, два предпринимателя бросили монетку, решая, кто даст новому городу название. Победил Петр Алексеевич. Решение о названии города было принято случайным образом, но оно оказалось судьбоносным.

Ностальгия или величие: почему Санкт-Петербург?

Возможно, его имя-отчество — такие же, как у Петра Великого, а может, просто ностальгия по родным краям, побудили эмигранта назвать приморский городок именно Санкт-Петербургом.

Выбор названия Санкт-Петербург стал символом связи между двумя городами, расположенными на разных континентах.