Что было до Санкт-Петербурга: легенды, мифы, истина

Правда ли что Петербург вырос на болотах и эта местность была необитаема? Узнаем, поглубже погрузившись в историю!

Петербург – величественный город на Неве, возникший, кажется, из ниоткуда, словно по волшебству. Сколько раз мы слышали истории о том, как Петр Первый повелел возвести столицу на голом болоте, вдали от цивилизации?

Миф о "болотном Петербурге" прочно засел в народном сознании.

Но давайте прислушаемся к голосу истории, приглядимся к археологическим находкам и летописным свидетельствам, и, возможно, увидим картину совсем иную, гораздо более удивительную и богатую.

Ведь земля, на которой вырос Петербург, вовсе не была безмолвной пустыней, а хранила в себе секреты тысячелетий и являлась перекрестком цивилизаций задолго до того, как на Заячьем острове заложили первый камень новой крепости.

Миллионы лет назад: Леса, реки и дыхание ледника

Чтобы по-настоящему понять историю места, где стоит Петербург, нужно заглянуть в глубину времен, за пределы письменной истории.

Представьте себе эту землю миллион лет назад – не гранитные набережные и дворцы, а густые лиственные леса, прорезанные полноводными реками.

Затем пришла эпоха великих оледенений, и ледник, толщиной в километр, на долгие тысячелетия сковал эти просторы. Лишь около 12 тысяч лет назад лед отступил, освобождая землю для новой жизни.

И вот удивительно – человек последовал за отступающим ледником почти сразу! Археологи находят стоянки древних людей в Приневье, возрастом до 9 тысячелетий.

В те времена еще не существовало Невы в привычном нам виде, ее роль играли две другие реки – Тосна и Мга. Нева появится позже, всего 4-4.5 тысячи лет назад – по геологическим меркам река совсем молодая! Но уже тогда, тысячелетия назад, жизнь на этой земле била ключом.

Древние племена и "путь из варяг в греки": Перекресток культур и торговли

Кто же населял невские берега в эти давние времена? Сначала здесь жили палеоевропейские племена, чьи гены, как утверждают генетики, унаследовали и древние славяне, и финно-угорские народы.

Позже сюда пришли предки прибалтийско-финских племен, а в VIII-IX веках – восточные славяне: ильменские словене и кривичи. Так Приневье стало перекрестком разных культур, где встречались и взаимодействовали разные миры.

Нева уже тогда играла ключевую роль как водный путь, являясь частью знаменитого торгового маршрута "из варяг в греки". Летописи утверждают, что новгородцы уже в те времена ходили по Неве в Варяжское (Балтийское) море и даже до Рима! Это была живая, оживленная земля, далеко не пустынное болото.

Ладога – первая столица Руси: Задолго до Киева и Новгорода

И вот еще одно открытие, способное перевернуть наши представления об истории Руси: многие ученые считают, что колыбель русской государственности находится вовсе не в Киеве и не в Новгороде, а в… Ладоге, древнем городе, расположенном неподалеку от невских берегов!

Именно Ладога, стоявшая у истока Волхова, могла стать первой столицей Древней Руси еще в IX веке. Археологические находки подтверждают древность этого города, возникшего еще до появления Киева и Новгорода.

Именно в Ладогу, как пишут летописи, был призван Рюрик, основатель династии русских князей. Так что земля Петербурга и его окрестностей – это не только место основания имперской столицы, но и вероятная прародительница русской государственности.

Борьба за Невские земли: От Невской битвы до крепости Ниеншанц

Но стратегическое значение невских земель привлекало не только славян. За обладание этой территорией велась вековая борьба между Новгородом, а затем Московской Русью, и Швецией.

В 1240 году на Неве разразилась знаменитая Невская битва, где князь Александр Ярославич разбил шведов, заслужив прозвище Невский. Но шведы не отступали, стремясь закрепиться в устье Невы.

В начале XIV века они построили крепость Ландскрона, но были выбиты новгородцами. Позже, в Смутное время, шведы воспользовались слабостью России и захватили Ижорскую землю, построив крепость Ниеншанц и город Ниен в устье Охты.

Ниен – торговые ворота на Неве: Петербург до Петербурга

И вот мы приближаемся к эпохе Петра Первого. Что же представляла собой невская земля непосредственно перед основанием Петербурга? Миф о пустынном болоте развеивается окончательно. На месте современного Петербурга существовали десятки поселений, деревень и мыз.

Ниен и Ниеншанц были крупным торговым центром, живущим за счет пограничной торговли между Россией и Швецией. Здесь кипела жизнь, стояли купеческие дворы, склады, амбары, православная церковь и даже государев гостиный двор! Конечно, Заячий остров, где Петр заложил крепость, был малопригоден для жизни из-за затоплений, но окрестные земли были давно освоены и заселены.

Победа Петра и рождение новой столицы на древней земле

В начале XVIII века Петр Первый начал Северную войну за возвращение невских земель. После взятия крепости Орешек (Шлиссельбурга) в 1702 году, русские войска вышли к Ниеншанцу.

Весной 1703 года после осады крепость пала. И вот тогда, 16 (27) мая 1703 года, на отвоеванной земле родился новый город – Санкт-Петербург. Не на пустом месте, не на болоте, а на земле, дышащей историей, земле, где тысячелетиями жили люди, торговали купцы, сражались воины, и где переплетались культуры разных народов.

Петербург не возник из ничего. Он вырос на фундаменте богатейшей истории Приневья, унаследовав его дух и традиции. И поэтому, гуляя по улицам Северной столицы, помните – под каждым камнем здесь хранится отголосок далеких времен, шепот древних лесов и голоса тех, кто жил здесь задолго до Петра, создавая историю этой удивительной земли, на которой вырос град Петров.

